Non dovranno fare alcun risarcimento

I Padri Vocazionisti non dovranno risarcire l’assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Si tratta della congregazione religiosa “Divine Vocazioni” che per tanti anni era stata titolare della concessione demaniale del complesso Roosevelt all’Addaura di Palermo.

Nel 2003 la Capitaneria di Porto aveva emesso un’ingiunzione di sgombero nei confronti della Congregazione religiosa e, successivamente, ritenendo che i beni oggetto della concessione fossero stati utilizzati in difformità al titolo concessorio, l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana dichiarava la decadenza dalle concessione, richiedendo alla Congregazione religiosa il pagamento di oltre 1.6 milioni a titolo di indennità risarcitorie del danno conseguente alla privazione dei beni stessi, commisurate ai canoni concessori che avrebbero dovuto essere pagati per l’utilizzo di fatto dei beni in questione.

D ciò ne è nato un contenzioso, che in primo grado ha visto la Congregazione religiosa soccombente. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto fondata l’azione risarcitoria formulata dall’amministrazione regionale e ha condannato la Congregazione dei Padri Vocazionisti al pagamento della somma circa 1,6 milioni oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

A questo punto la Congregazione Religiosa Società Divine Vocazioni, difesa dal legale Girolamo Rubino, ha fatto ricorso alla Corte di Appello di Palermo contro la sentenza del Tribunale. L’avvocato Rubino ha evidenziato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice amministrativo e ha censurato sotto vari profili la sentenza di primo grado. La Corte di Appello di Palermo, ritenendo fondato quanto proposto dal legale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla domanda proposta dall’Assessorato regionale riformando la sentenza di primo grado e condannando l’assessorato al pagamento delle spese giudiziali. Per effetto della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo nessuna somma dovrà essere sborsata dalla Congregazione religiosa Divine Vocazioni.