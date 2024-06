Conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale su via Montepellegrino. Finiscono così i disagi per i cittadini, costretti a rallentamenti e code dopo che erano state delimitate le aree di cantiere per il singolo tratto interessato, con l’istituzione della zona rimozione in ambo i lati e chiusura al transito veicolare durante le fasi lavorative. La circolazione, dunque, era consentita durante i lavori su metà carreggiata ma ora, dopo due settimane di lavoro, è tornato tutto alla normalità.

I lavori all’Arenella

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emesso un’ordinanza che riordina la circolazione nella via Cardinale Alessandro Lualdi, nel tratto compreso tra le vie Papa Sergio e Monsignore Francesco Riela, e che revoca il precedente provvedimento (O.S. n. 653 del 16/4/2003).

L’ordinanza, dettata dal fatto che la via è interessata da consistenti flussi pedonali che, a causa della sosta in entrambi i lati e della ridotta sezione dei marciapiedi, non consente ai pedoni di procedere in sicurezza, istituisce:

nella via Cardinale Alessandro Lualdi tratto compreso tra via Papa Sergio e la via Monsignore Francesco Riela, escluso il piazzale, secondo il senso unico di marcia, Il mantenimento dei dissuasori di sosta ambo i lati, nel tratto compreso tra il civ.76 e il civ.90, già esistenti; Il mantenimento dell’esistente divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, il divieto di sosta coatta permanente sul lato sinistro rispetto al senso unico di marcia, tramite apposizione della segnaletica verticale.

Gli altri interventi nella zona

Nella via Cardinale A. Lualdi, tratto compreso tra la via Papa Sergio e il civ.76 della stessa via un percorso pedonale delimitato con idonea segnaletica orizzontale e verticale sul lato sinistro rispetto al senso unico di marcia: avente una sezione larga circa un metro (al netto del marciapiede esistente); dotato di segnaletica di inizio e fine percorso pedonale e di segnaletica orizzontale. L’Amat (Servizi Speciali per la Mobilità) avrà cura di collocare apposita segnaletica.