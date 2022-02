C’è tempo sino al 17 febbraio per presentare domanda

Sono oltre 600 le domande già arrivate, ma c’è ancora tempo sino al 17 febbraio per chiedere di essere inclusi nei nuovi elenchi di esperti per le commissioni giudicatrici dei concorsi della Regione, degli enti locali e delle società partecipate.

Procede la selezione

Procede a buon ritmo la selezione avviata dall’assessorato regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali per rinnovare l’elenco dei commissari di concorso, dopo dieci anni dall’ultima volta. La procedura di presentazione delle istanze è esclusivamente informatica, sulla piattaforma https://elenchicommissariconcorsi.regione.sicilia.it, attraverso Spid, firma digitale e pec.

Chi può fare domanda

Possono chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi, distinti per tipologie professionali, i dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in pensione, liberi professionisti in possesso di laurea e iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti in servizio nelle università e nelle scuole statali di primo e secondo grado.