domande entro il 17 febbraio

C’è tempo sino al 17 febbraio 2022 per chiedere di essere inclusi nei nuovi elenchi di esperti per le commissioni giudicatrici dei concorsi della Regione, degli enti locali e delle società partecipate. Lo stabilisce l’Avviso dell’assessorato regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana lo scorso 17 dicembre.

Rinnovati gli elenchi dopo 10 anni

«Dopo dieci anni – sottolinea l’assessore alla Funzione pubblica Marco Zambuto – il governo Musumeci ha avviato il rinnovo degli elenchi di esperti tra i quali scegliere, mediante sorteggio pubblico, i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi. Gli ultimi approvati con apposito decreto, infatti, risalgono a gennaio 2012».

Anche i nuovi elenchi saranno regionali e provinciali, in relazione all’ambito operativo dell’ente interessato e saranno distinti per tipologie professionali.

Chi può partecipare

Possono chiedere l’iscrizione i dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in pensione, liberi professionisti in possesso di laurea e iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti in servizio nelle università e nelle scuole statali di primo e secondo grado.

Come presentare le istanze di partecipazione

Le istanze dovranno essere compilate e trasmesse con modalità esclusivamente informatiche, utilizzando la piattaforma https://elenchicommissariconcorsi.regione.sicilia.it attraverso Spid, firma digitale e PEC.

I concorsi aperti

La Regione ha bandito ben 1.170 posti di lavoro a tempo indeterminato per i quali sono in arrivo migliaia e migliaia di domande. Si parla di circa 200mila istanze già presentate. In particolare pubblicati a fine dicembre 2021 nella Gazzetta ufficiale i seguenti bandi di concorso:

1.024 laureati e diplomati nei Centri per l’Impiego;

100 laureati per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale;

46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana;

83 figure di esperti per il Pnrr.

Infine servono 250 posti per autisti Ast: il governo dovrebbe dare il via libera intanto per i primi 150. Altri 7 posti saranno autorizzati al Maas di Catania.