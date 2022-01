La nota del Cobas/Codir

La normativa sui concorsi pubblici è chiara. Il Cobas/Codir lo ribadisce da mesi. “Non esiste più la possibilità di riservare, in sede di concorso, una percentuale di posti ai dipendenti interni all’ente”.

Le uniche due possibilità per consentire ai dipendenti di progredire in carriera sono: per il triennio 2020/2022 un concorso riservato agli interni nel limite del 30% dei posti disponibili ai sensi dell’articolo 22 comma 15 del d.lgs. 75/2017; la procedura comparativa ai sensi del riscritto articolo 52 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001.

“Relativamente a quest’ultima ipotesi – commenta la nota del Cobas/Codir – il ministro competente Renato Brunetta, in sostanza, si è ricreduto rispetto alla riforma di 12 anni fa”.

Cobas Codir “offre” la propria road map

Il sindacato in una nota parla della possibilità di sfruttare il quadro normativo attuale. Ed “offre” una propria soluzione, una road map. “Dopo anni di mortificazione delle professionalità interne chiediamo con forza, quindi, al Governo di sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla vigente normativa applicando, in sede di revisione dei bandi di concorso, la seguente ‘road map’: applicare la riserva prevista dall’ art. 22 comma 15 del d.lgs. 75/2017 (cd. legge Madia); avviare, contemporaneamente, le procedure previste dall’art. 3 del Decreto Legge n. 80/2021 mediante l’immediata apertura delle trattative sul rinnovo contrattuale (CCRL 2019/2021) e inserire il nuovo ordinamento professionale”.

Ed inoltre, sempre secondo il Cobas/Codir “La platea dei dipendenti regionali è invecchiata senza avere in questi anni il giusto riconoscimento in termini di carriera e in termini economici. A distanza di dodici anni dalla ‘Brunetta 1’ (la riforma che ebbe il demerito di perpetrare un vero e proprio abuso ai danni del personale, bloccando gli avanzamenti di carriera, introducendo fittizie riserve in concorsi mai espletati ma assumendo, di contro, personale senza concorso in base al titolo di studio posseduto) si riapre la possibilità per i dipendenti regionali di far valere le proprie competenze e le skills acquisite nel tempo: con scatti di carriera e incrementi della retribuzione”.