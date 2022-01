A breve la pubblicazione in gazzetta ufficiale

In arrivo concorsi e nuove assunzioni al ministero della Giustizia. Occasione per diplomati e laureati di fare ingresso nella pubblica amministrazione. Si tratta per la precisione di ben 5.410 posti che sono direttamente collegati al Pnrr, il piano di resilienza che porterà una valanga di fondi in Italia. E’ attesa a breve la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Tempo determinato

I 5.410 posti messi a disposizione rientrano nel decreto “Reclutamento” del 9 giugno 2021, poi modificato dalla legge del 6 agosto 2021. Si parla di amministrativi e tecnici da inserire in pianta organica. Avranno essenzialmente compiti di supporto al Pnrr. La selezione dei candidati avverrà su base distrettuale, per titoli e prova scritta, e i vincitori saranno assunti con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 36 mesi.

I profili con laurea

Ecco nel dettaglio quali sono i posti da occupare e quali i titoli da possedere. Anzitutto si cercano 1.660 laureati con triennale, magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento, di cui: 180 tecnici It senior con laurea in informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti; 200 tecnici di contabilità senior con laurea in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti; 150 tecnici di edilizia senior con laurea in ingegneria, architettura o equipollenti; 40 tecnici statistici con laurea in scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali o equipollenti; 1.060 tecnici di amministrazione – con laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti; 30 analisti di organizzazione con laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed equipollenti;

I profili con diploma

Ci sono poi 750 tecnici diplomati, di cui: 280 tecnici It junior con diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo elettronica ed elettrotecnica/informatica e telecomunicazioni o titoli di studio equipollenti; 400 tecnici di contabilità junior con diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto tecnico, settore economico o titoli di studio equipollenti; 70 tecnici di edilizia junior – con diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio o titoli di studio equipollenti. A bando poi altri 3.000 operatori data entry diplomati, da assumere nel personale tecnico amministrativo con contratto a 36 mesi.