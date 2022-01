La maxi infornata

Il Ministero della Giustizia starebbe per bandire un concorso che prevede la maxi infornata di nuovi dipendenti, si tratta di un concorso per ben 5410 posti. Le migliaia di posizioni sarebbero aperte a diplomati e laureati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal governo nazionale con il placet dell’Ue. In particolare, le nuove risorse che saranno inserite nella pubblica amministrazione saranno ripartite in varie aree del Ministero per rimpinguare gli organici carenti a causa di pensionamenti ordinari e quota cento.

I posti a concorso

Il bando, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe mettere a concorso 1.660 unità complessive per i profili professionali, non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell’Amministrazione giudiziaria, di Tecnico IT senior, Tecnico di contabilità senior, Tecnico di edilizia senior, Tecnico statistico, Tecnico di amministrazione, Analista di organizzazione. Vi saranno poi 750 unità complessive per i profili professionali, non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell’Amministrazione giudiziaria, di Tecnico IT junior, Tecnico di contabilità junior, Tecnico di edilizia junior. Ma non finisce qui perchè il concorso vedrà anche 3.000 unità per il profilo professionale, non ricompreso tra quelli ordinariamente previsti nell’Amministrazione giudiziaria, di operatore di data entry.

Quali saranno le materia da studiare

Sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia sono state pubblicate le materie oggetto della prova scritta per i vari profili professionali. Per il profilo di Tecnico IT senior, ad esempio, si dovrà studiare Gestione e progettazione applicazioni (Project Management e Metodologie Agili; Architetture Software e principi di progettazione; Controllo della qualità del software e metodologie di test); Piattaforme Dati & AI (Sistemi e metodologie di Analisi Dati e Big Data; Progettazione e gestione Database; Intelligenza artificiale);

Infrastrutture, Cloud e Sicurezza (Metodologia DevOps e Site reliability engineering – SRE; Virtualizzazione, Container e Architetture Cloud; Sistemi Operativi; Sicurezza Informatica; Reti e connettività);

Lingua inglese. Sul sito del ministero sono disponibili tutte le informazioni necessarie per prepararsi al meglio in attesa che il concorso venga bandito e venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale.