Il bando è per titoli ed esami, ecco tutti i requisiti

La pubblica amministrazione continua ancora ad aprire le sue porte per nuove assunzioni. Nella Gazzetta Ufficiale numero 103 pubblicata ieri è stato pubblicato il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 180 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Il 10% dei posti è riservato ai dipendenti dell’amministrazione civile dell’interno inquadrati nell’area funzionale III con almeno due anni di effettivo servizio nella posizione funzionale per la quale è richiesto lo stesso titolo di studio richiesto per la partecipazione.

Opportunità della graduatoria

A conclusione della procedura concorsuale potrà essere richiesto ai vincitori del concorso e agli idonei non utilmente collocati in graduatoria di prestare il proprio consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza.

I requisiti

Per partecipare al concorso vengono richiesti tra gli altri requisiti un’età non superiore ai 35 anni, limite elevato di un anno per i coniugati e per ogni figlio convivente, e di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate nella legge 68/99, di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare o equiparato. È inoltre richiesto il possesso della Laurea Magistrale in uno dei seguenti indirizzi: Giurisprudenza, Scienze della politica, Relazioni internazionali, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali, Sociologia e ricerca sociale, Servizio sociale e politiche sociali, Studi europei e Scienze storiche, nonché titoli equiparati secondo l’ordinamento precedente.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata esclusivamente online attraverso la procedura telematica disponibile all’interno del “portale concorsi” all’indirizzo concorsiciv.interno.gov.it, entro il 28 gennaio prossimo. Per l’accesso alla piattaforma è richiesto il possesso delle credenziali digitali Spid, mentre per la partecipazione è richiesto il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di 10 euro a titolo di diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale.