Natale tempo di regali ma anche di concorsi che varie aziende pubbliche hanno messo sotto l’albero. Sono centinaia i posti di lavoro anche a tempo indeterminato a disposizione e messi a bando da enti pubblici nei vari ambiti della pubblica amministrazione. Tanti i concorsi già usciti e tanti altri quelli che stanno per essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ce n’è per tutti, dai diplomati ai laureati in diverse discipline.

Ecco i bandi pubblicati

L’Università di Catania offre un contratto di lavoro autonomo ad esperto esterno per le esigenze del Dipartimento di Agricoltura, per partecipare serve una laurea in scienze agrarie. L’ateneo etneo cerca anche in geologo con contratto esterno per le esigenze del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali. Un altra ricerca riguarda un esperto per il Dipartimento di Economia e Impresa. C’è poi l’ISSM Bellini di Caltanissetta che ha avviato una procedura selettiva pubblica per comparazione di curricula e prova pratica per l’individuazione di pianisti accompagnatori con funzione di supporto alle attività didattiche di produzione artistica per l’Anno accademico 2021/22. Il bando è già disponibile sul sito dell’Istituto nisseno.

Assunzioni al Comune

Il Comune di Castelvetrano, nel Trapanese, ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 assistenti sociali Categoria giuridica “D” Posizione economica “D1” – CCNL “Funzioni Locali”. Anche il Comune di Milazzo (ME) è alla ricerca di assistenti sociali e ha indetto una selezione di ben 14 unità. Scade il 2 gennaio il bando per bando di concorso CREA per tre posti, di cui uno a Palermo, di sei mesi a collaboratori tecnici di ricerca VI livello. Il Comune di Spadafora ha avviato una selezione per un posto a tempo indeterminato d’istruttore direttivo contabile.

Maxi concorso a Catania

Il Comune di Catania ha avviato una grossa infornata di dipendenti comunali. Via alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, con contratto di lavoro, a tempo pieno e determinato, di 70 figure professionali categoria D, posizione economica D 1. Saranno assunti 38 istruttori direttivi tecnici, 17 istruttori direttivi amministrativi, 8 istruttori direttivi contabili, 6 architetti e un geologo. Ma non solo perché a Catania saranno assunti tramite bando pubblico già pubblicato anche 60 assistenti sociali.

In arrivo assunzioni a Villa Sofia

In arrivo nuove opportunità d’inserimento all’interno del presidio ospedaliero Villa Sofia – Cervello di Palermo. E’ stato dato il via libera al nuovo bando di concorso, per titoli ed esami, che consentirà l’assunzione di 13 collaboratori amministrativi. Il bando deve ancora essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, quindi per presentare le domande si dovrà aspettare questo passaggio.