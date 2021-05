Entra nel vivo il Concorso Sud, bandito dall’Agenzia della Coesione territoriale per assumere a tempo determinato 2.800 tecnici per le amministrazioni del Mezzogiorno. Si aggiunge ad altri concorsi come quello della Regione per l’Agenzia dell’impiego da 1024 posti

Graduatorie e sedi d’esame

Sono consultabili sulla piattaforma “Step One” di Formez Pa le graduatorie degli 8.582 candidati definitivamente ammessi alla prova scritta per ciascuno dei cinque profili messi a bando: esperto amministrativo giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico.

Prove scritte dal 9 all’11 giugno

La prova scritta – digitale e distinta per ogni profilo – si svolgerà in più turni dal 9 all’11 giugno presso sei sedi regionali individuate in Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia. Consisterà in un test di 40 domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 60 minuti per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. Per superarla occorrerà raggiungere un punteggio minimo di 21/30.

Le sedi Regione per Regione

Ogni candidato sarà convocato presso una delle sedi elencate di seguito in base alla regione di residenza indicata nella domanda di partecipazione: – LAZIO: Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645 – 00148 Roma (ingresso EST, Pad.1 in via A.G. Eiffel); – CAMPANIA: Mostra d’Oltremare, ingresso viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli; – CALABRIA: Fondazione Mediterranea Terina Onlus, Area ex Sir, Dipartimento 15, 88040 Lamezia Terme (CZ); – PUGLIA: Ente Autonomo Fiere di Foggia, Corso del Mezzogiorno – 71122 Foggia (ingresso Pad. 71, V.le Fortore); – SICILIA: Centro Commerciale all’Ingrosso Città di Catania, ingresso via Passo del Fico, 95121 Catania; – SARDEGNA: Fiera di Cagliari, Viale Armando Diaz – 09126 Cagliari (ingresso Pad. 1, P.zza Marco Polo).

La formazione delle graduatorie

Le graduatorie sono state formate in base al punteggio attribuito ai titoli e all’esperienza professionale dichiarati dagli 8.582 candidati (pari al triplo dei posti messi a bando più 182 candidati ex aequo), selezionati tra gli 81.150 che avevano presentato domanda. Il 24,1% degli ammessi risiede in Sicilia, il 19% in Campania, il 16,6% in Calabria, seguita dalla Puglia (13,7%). In 57 sono residenti all’estero. Sullo stesso portale sono pubblicati i codici concorso e il diario d’esame. I candidati dovranno presentarsi il giorno e l’ora indicati sulla lettera di partecipazione che avranno ricevuto a mezzo mail da info@concorsismart.it La procedura “fast track”, annunciata lo scorso 25 marzo dai ministri Renato Brunetta (Pubblica amministrazione) e Mara Carfagna (Sud e Coesione territoriale), permetterà l’assunzione dei vincitori entro luglio: appena 100 giorni dal bando in Gazzetta Ufficiale alla pubblicazione delle graduatorie finali. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, anche se l’assenza sarà determinata da cause indipendenti dalla loro volontà.

Una sessione di recupero per chi si trova in quarantena

Per i soli candidati in isolamento fiduciario, che comunicheranno per tempo la loro situazione, sarà prevista una sessione di recupero. I candidati, sulla base del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici messo a punto dal Dipartimento della Funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo, sono tenuti obbligatoriamente a presentare il referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro-rino faringeo non prima di 48 ore dalla prova concorsuale, con esito negativo. Sono obbligati, inoltre, a indossare la mascherina FFP2 che sarà loro fornita dall’organizzazione e a rispettare tutte le misure di prevenzione e sicurezza sanitaria previste.