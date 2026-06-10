Non solo un mese di concorsi per funzionari e dirigenti alla Regione siciliana. Anche il sistema sanitario ha bisogno di dirigenti medici. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha indetto, in esecuzione di una delibera del Commissario straordinario, un concorso pubblico per 32 posti nel profilo di Dirigente medico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, in varie discipline. Di fatto l’Azienda sanitaria cerca 32 diversi specialisti.

I post messi a concorso nel dettaglio

Nel dettaglio i posti messi a concorso riguardano 8 dirigenti medici specialisti in Radiodiagnostica, tre dirigenti Medici nella disciplina di Medicina Trasfusionale, sei sono i posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Legale, dodici di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria e 3 posti di Dirigente Medico nelle discipline Psichiatria e/o Medicina Interna, Farmacologia, Neurologia e Malattie Infettive per l’Area delle Dipendenze Patologiche.

I titoli richiesti per partecipare

Oltre la laurea magistrale in medicina e chirurgia è richiesta la specializzazione nelle discipline oggetto del concorso, o in discipline equipollenti o affini. Sono ammessi alla procedura nella specifica disciplina bandita i medici a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, che saranno collocati, all’esito positivo, in una graduatoria separata.

Come consultare il bando e partecipare al concorso

Il bando è consultabile sul portale del reclutamento “InPA”, e sul sito dell’Asp di Trapani. Nella medesima piattaforma dell’Asp di Trapani è possibile partecipare al concorso registrandosi, con i propri dati anagrafici, selezionando la procedura d’interesse e compilando, in ogni sua parte, il format online.

Le candidature potranno essere presentate a partire da oggi, mercoledì 10 giugno 2026 e fino alle ore 23:59 di giovedì 09 luglio 2026.

I concorsi di giugno e luglio

Giugno e luglio sono mesi di concorsi. Parallelamente la Regione siciliana ha annunciato lo svolgimento delle prove d’esame di sette concorsi per centinaia di posti di lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione siciliana. Sono stati pubblicati sul portale del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni Inpa i calendari delle prove scritte di sette concorsi banditi dalla Regione Siciliana per il ricambio generazionale, per un totale di 322 nuovi funzionari.