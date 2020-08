Concorso Miss Venere 2020, assegnato il titolo nazionale a Chiara Scalici

29/08/2020

ll concorso nazionale di bellezza Miss Venere 2020, ha la sua reginetta assegnato il titolo nazionale a Chiara Scalici 17enne di Terrasini nel palermitano, bellezza slanciata e caratteristiche mediterranee, viso altamente espressivo capace di catturare i riflettori. Tante le novità per l’edizione 2020, i titoli per le Baby Miss e Lady Venere , per una serata dedicata interamente alla bellezza che si è svolta nella location del parco villa Filippina a Palermo il 25 agosto. Soddisfatto il Patron Fabrizio Dia che è riuscito a portare a termine il concorso con grande tenacia e professionalità avvalendosi di personale qualificato per la realizzazione della kermesse. Nello scenario di villa Filippina è stato allestito il red carpet che ha visto sfilare, baby, ragazze ed over in mise casual, costume ed elegante, a condurre la serata, Miss Venere 2019 Antonella Montalbano e Mirko Speciale di Cartoonia con l’intervento di Fabrizio Dia. La giuria composta da: Giuseppe Trapani (Luan Fashion Store), Kiara Ferretta vincitrice nazionale Miss Venere 2014, Dario Cannizzo papà della piccola Miss Venere Baby Clara, Valentina Corrao, giornalista e ufficio stampa di Miss Venere, Viviana Messina giudice internazionale di danza acrobatica (rappresenta l’ Italia in America) direttore artistico dello Scalea Club di Palermo, Salvatore Blando, terzo classificato a livello regionale per la Sicilia al concorso “Il più Bello d’Italia”, ha decretato il verdetto finale. Proclamata Miss Venere 2020, titolo assegnato a Chiara Scalici conferite anche le altre fasce e stilata una classifica : 2° classificata Miss Venere Eleganza Lisa Motingou, 22 anni di Randazzo (Ct) arrivata in finale con il titolo Miss Catania; 3° classificata Miss Venere Fotomodella, Silvia Prestigiacomo, 19 anni di Palermo, in finale con il titolo Miss Palermo; 4° classificata Miss Venere Sicilia, Valeria Giannotta, 17 anni di Palermo; 5° classificata Miss Venere Fashion, Roberta Abbate, 17 anni di Palermo; 6° classificata Miss Venere Fascino, Francesca Scalici, 15 anni di Terrasini (Pa); 7° classificata Miss Venere Red carpet, Asia Cipriano, 16 anni di Palermo che è stata la più votata dal pubblico; 8° classificata Miss Venere, Erika Pagano di S. Margherita del Belice (Agrigento) arrivata in finale con il titolo Miss Agrigento; 9° classificata Miss Venere Spettacolo, Alessia Chinnici, 17 anni di Carini (Pa). L’edizione 2020 vede l’ingresso di altre categorie, proclamate anche Miss Venere Sicilia Baby 2020, Chiara Cecere, 9 anni di Palermo e Lady Venere 2020, Francesca Russo, 30 di Corleone (Pa).

