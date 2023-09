Entreranno in servizio entro il mese di novembre

A più di due anni dalla pubblicazione del bando, la RAP, la partecipata del Comune di Palermo, che si occupa dell’igiene urbana del capoluogo siciliano, ha finalmente reso nota, oggi, la graduatoria finale del concorso per 46 autisti a tempo indeterminato.

Il bando aveva fatto gola a molti. In migliaia avevano presentato domanda, anche se solo 1964 erano stati ammessi alle preselezioni che si sono svolte a gennaio presso l’Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine 91 a Palermo a cui sin sono presentati solo 1390 candidati. Di questi solo 206 candidati, inclusi gli ex aequo, hanno sostenuto ad aprile la prova orale.

Oggi finalmente nella sezione “Avvisi” del sito ufficiale RAP sono disponibili i nomi dei 46 vincitori, per il cui ingresso RAP ha stanziato complessivamente 300 mila euro.

Entro novembre scatteranno le assunzioni

I vincitori, una volta esaminata tutta la documentazione, saranno convocati per effettuare le visite mediche, per poi essere immessi in servizio a tempo indeterminato entro il mese di novembre.

La lista dei 176 candidati idonei, con il relativo punteggio ottenuto dalla somma di entrambi i test effettuati, sarà valida per tre anni dalla pubblicazione e da qui l’azienda potrà eventualmente attingere in caso di necessità, per pensionamenti o nuove assunzioni.

La graduatoria di merito resterà online per 15 giorni, entro il 3 ottobre 2023, periodo entro cui sarà possibile presentare delle osservazioni, rispetto alla graduatoria appena pubblicata dalla Rap, secondo l’apposito modulo da compilare e trasmettere all’indirizzo info@rapspa.it, inserendo nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Osservazioni alla graduatoria di merito – selezione 46 autisti“.

I nomi dei vincitori

Di seguito i nomi dei primi 46 candidati idonei: Zama Emanuele, Gandolfo Paolo, Maglieri Angelo, Volpes Daniele, Schiera Nicola, Fragiglio Andrea, Castellese Antonio, Sergio Ciro, Crapa Danilo William, Gervasi Cristian, Croce Luigi Giovanni, Pizzo Gianluca, Tafuri Roberto, Ciaramitaro Pietro, Terzo Antonino, Cardinale Lorenzo, Corso Tonino, Semilia Domenico, Castellese Giuseppe, Farruggia Igor, Terranova Onofrio, D’Arpa Fabio, Perniciaro Giuseppe, Tortorici Girolamo, Schillaci Ivan, Patti Giuseppe, Vaccaro Riccardo, Versace Dario, Potestio Marco, Rezza Gennaro, Paoniti Fabio, Distefano Antonio, Tocco Giacomo, Di Marco Daniele, De Rosalia Silvestro, Varvarotto Michele, Sciortino Tommaso, Vitrano Agostino, Terrasi Andrea, Scalici Andrea, Chiovaro Vincenzo, Acquaviva Marcello, Chiommino Luca, Arato Luciano, Venturella Giuseppe e Pecorella Salvatore.

Per consultare la lista completa dei candidati idonei si rimanda alla graduatoria pubblicata sul sito ufficiale RAP.

Resta ancora al palo il concorso per i 306 operai ecologici

Si conclude così il lungo iter per l’assunzione dei 46 autisti RAP, ma la società non ha intenzione di fermarsi qui. La scorsa domenica il Presidente della RAP Giuseppe Todaro ha annunciato l’assunzione nei prossimi tre anni di 500 nuovi operatori per far fronte alla carenza di organico e all’emergenza rifiuti.

Nel frattempo, però, restano al palo le assunzioni dei 306 operatori ecologici RAP, per cui si attende la pubblicazione della graduatoria dei 3000 ammessi e per cui non è stato al momento stanziato alcun budget e i cui ingressi sono slittati a gennaio 2024.

Una situazione spinosa che potrebbe essere ulteriormente complicata dalla causa intrapresa da 40 dipendenti Reset, che, in caso di vittoria di questi ultimi, costringerebbe la società ad assumere tale personale in mobilità.