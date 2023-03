Concorso RAP per 46 autisti, via alla prova orale per i 206 candidati ammessi

Romina Ferrante di

15/03/2023

Entra nel vivo il concorso RAP per 46 autisti. Dopo le preselezioni, che si sono svolte a metà gennaio presso l’Hotel San Paolo Palace di Palermo, i 206 candidati che hanno superato il primo step saranno chiamati a sostenere il colloquio orale.

Per il bando per 46 autisti RAP erano state presentate in totale 1964 domande, anche se ai quiz del 16 gennaio si erano presentati solo in 1390.

Come funzionerà la prova

I colloqui partiranno dal prossimo 19 aprile e il calendario delle prove sarà reso noto sul sito RAP, dopo l’estrazione in seduta pubblica della lettera iniziale del cognome da cui si partirà, che si svolgerà il 31 marzo alle ore 11, presso piazzetta Cairoli.

Tutte le indicazioni sugli argomenti della prova e le modalità di svolgimento dell’esame sono già disponibili sul sito istituzionale della RAP al seguente link.

La mancata presentazione alla prova orale sarà intesa come rinuncia alla partecipazione.

I nomi dei candidati ammessi

Di seguito i nomi dei 206 candidati ammessi a sostenere la prova orale (l’elenco completo di ammessi e non ammessi è disponibile qui):

Acqua Carmelo, Acquaviva Marcello, Albamonte Francesco Paolo, Alduina Antonino, Algeri Cosimo, Aliotta Alessandro, Alonge Giuseppe, Anello Fabrizio, Arato Luciano, Azzara Giuseppe, Azzara Carmelo, Badalamenti Stefano, Banda Carlo, Barcellona Alessandro, Barretta Giuseppe, Bastone Gioacchino, Bellone Antonino, Bisulca Giuseppe, Bonfardino Giuseppe, Brasile Alessio, Calabria Gaetano, Calandra Giuseppe, Caldaronello Salvatore, Campo Rosario, Cannova Roberto, Cardella Andrea, Cardinale Lorenzo, Cardullo Lidio, Caruso Umberto, Castellese Giuseppe, Castellese Giuseppe, Catania Marcello, Cavallaro Vincenzo, Chinnici Filippo, Chiommino Luca, Chiovaro Vincenzo, Ciaramitaro Pietro, Coltelluccio Bartolomeo, Conigliaro Marco, Corso Tonino, Cottone Nicolò, Crapa Danilo William, Crifasi Salvatore, Croce Luigi Giovanni, Cusimano Giovanni Battista, D’Amico Pietro, D’Amore Maurizio, D’Angelo Antonino, D’Arpa Fabio, De Angelis Giovanni, De Rosalia Silvestro, Di Marco Daniele, Distefano Antonio, Farruggia Igor, Fazzari Domenico, Fragiglio Andrea, Gandolfo Paolo, Gervasi Cristian, Gulizzi Francesco Saverio, Juri Giordano, La Fata Antonio Giuseppe, Leto Massimo, Maglieri Angelo, Manno Fabrizio, Mercadante Francesco, Orlando Giuseppe, Pandolfo Antonio, Paoniti Fabio, Paoniti Vincenzo, Papania Fabio, Parrinello Salvatore, Patti Giuseppe, Pecoraro Ignazio, Pecorella Salvatore, Pedalino Pietro, Pedone Domenico, Pensato Salvatore, Perniciaro Giuseppe, Perrone Benedetto, Pillitteri Giovanni, Pillitteri Antonino, Piraino Giustino, Piranio Leoluca, Pitarresi Emmanuele, Pitti Emmanuele, Pizzitola Francesco, Pizzo Gianluca, Pizzuto Rosario, Placa Giuseppe, Planeta Girolamo, Plescia Giovanni, Polizzi Francesco, Polizzi Vincenzo, Porcu Alessandro, Porcù Francesco, Porrazzo Salvatore, Potenzano Silvio, Potestio Marco, Prestigiacomo Antonino, Priolo Antonino, Profeta Agostino, Profeta Giovanni, Puzzo Giuseppe, Quattrocchi Damiano, Quattrocchi Damian Cristian, Randazzo Antonino, Randisi Alessandro, Realmuto Giuseppe, Reda Aldo, Reina Riccardo, Renda Vincenzo, Rezza Gennaro, Ribaudo Vito, Ribaudo Michelangelo, Ribaudo Carmelo, Riccobuono Antonino, Richichi Davide, Riggio Pietro, Riili Maurizio, Riina Giuseppe, Rizzolo Giovanni, Romano Massimiliano, Romano Dario, Romano Alberto, Rotondo Riccardo, Russo Andrea, Russo Antonio, Russo Giovanni, Sacco Giovan Battista, Salamone Nicolò, Salerno Simone, Sancarlo Gioacchino, Sanfilippo Davide, Sanghez Benedetto, Sansone Massimo, Saputo Michele, Saracino Roberto Salvatore, Scalici Francesco, Scalici Guido, Scalici Guido, Scarpello Marco, Schiera Nicola, Schiera Mirko, Schillaci Ivan, Sciacca Gaetano, Sciara Angelo, Sciortino Giuseppe, Sciortino Tommaso, Scrò Francesco, Semilia Domenico, Sergio Ciro, Serio Alfredo, Serio Salvatore, Sgroi Leonardo, Sicilia Francesco, Sirchia Domenico Alessandro, Sirchia Salvatore, Sofia Giovanni, Soldano Daniele, Sollena Davide, Sorce Dario, Sorrentino Salvatore, Sparacino Carlo, Spera Alessandro, Spera Crescentino, Spina Giuseppe, Spinoso Federico, Storniolo Illuminato, Sutera Rosario, Tafuri Roberto, Tarantino Gaetano, Teresi Michele, Terranova Onofrio, Terrasi Andrea, Terzo Antonino, Tesauro Francesco, Tibaudo Giuseppe, Tocco Giacomo, Tomaselli Giuseppe, Tomasino Nicolò, Tortorici Girolamo, Treviso Francesco, Vaccaro Rudi, Vaccaro Riccardo, Vaccaro Germano, Valoroso Attilio, Varvarà Dario, Varvarotto Massimiliano, Varvarotto Michele, Vassallo Giovanni, Vassalo Alessandro, Venturella Giuseppe, Verduci Michele, Versace Dario, Vitale Carlo, Vitrano Agostino, Vitrano Marco, Vittorino Pietro, Volpes Daniele, Vultaggio Maurizio, Zama Emanuele, Zampardi Riccardo, Zarcone Sebastiano, Zimmardi Giuseppe, Zuccaro Giuseppe.

L’assunzione dei candidati vincitori era prevista tra marzo e aprile, ma considerati i tempi tecnici di espletamento delle prove, l’entrata in servizio effettiva slitterà con tutta probabilità al mese di maggio.