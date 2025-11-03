Un bando di concorso per reclutare sedici figure tecniche a tempo pieno e con contratto indeterminato. E’ stato indetto dalla SISPI, la società in house del Comune di Palermo per i servizi informatici e digitali.

La selezione pubblica

Si tratterà di una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 16 posti a tempo indeterminato e pieno da inserire nel Centro di Competenza “Tecnologie”.

Il bando prevede: 9 posti per Specialisti Informatici – profilo Cloud Architect / Specialist, inquadrati al livello B2 del CCNL metalmeccanici; 7 posti per Esperti Informatici – profilo Analista Programmatore, inquadrati al livello B1 del medesimo contratto.

Personale da inserire nel potenziamento delle infrastrutture digitali comunali

Le figure selezionate contribuiranno al potenziamento delle infrastrutture digitali e dei servizi innovativi al servizio dell’amministrazione comunale e dei cittadini, in linea con il percorso di trasformazione digitale della città di Palermo.

“Con questo bando — ha dichiarato la presidente di SISPI, Giovanna Gaballo — confermiamo il nostro impegno a rafforzare le competenze tecnologiche interne e a valorizzare il capitale umano, elemento centrale per l’innovazione e la qualità dei servizi pubblici digitali. L’iniziativa nasce da un percorso di condivisione e confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali, che hanno accolto con favore la volontà della società di investire su professionalità qualificate e su una visione di sviluppo sostenibile e partecipato. SISPI continua così a rappresentare un punto di riferimento per l’evoluzione digitale del Comune di Palermo, puntando su trasparenza, competenza e innovazione”.

Plaudono i sindacati

Esprimono soddisfazione i sindacati di Sispi, Fiom Cgil e Fim Cisl, che hanno incontrato oggi i vertici della società partecipata del Comune. Al tavolo, richiesto dalle organizzazioni sindacali, erano presenti la presidente di Sispi Giovanna Gaballo, il direttore generale Salvatore Morreale, e la responsabile del personale Luisa Lo Presti.

“Abbiamo espresso soddisfazione al tavolo di questo primo bando, che rafforza l’organico e segna finalmente un cambio di rotta interrompendo un trend negativo che ha visto negli ultimi anni Sispi perdere forza lavoro – dicono il segretario generale di Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti e il Coordinatore Territoriale della Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile, assieme alle Rsu Antonio Flaccomio di Fiom e Giuseppe Di Giorgi e Giuseppe Velardi di Fim – dai tempi dell’amministrazione Orlando e, in seguito, all’attuale amministrazione, abbiamo chiesto di far fronte al piano dei fabbisogni previsti dal piano industriale”.