Un fenomeno crescita

Aumentano i commercianti che sono stati costretti a rivolgersi all’usura

Confcommercio dedica a loro la Giornata della Legalità

Una analisi sul rischio fenomeno usura in Sicilia

Una giornata della legalità dedicata alle altre vittime dell’emergenza sanitaria, i commercianti che sono stati costretti a rivolgersi all’usura. Un fenomeno in grande crescita secondo le ultime stime di Confcommercio che dedica una giornata alla problematica.

Confcommercio, “Noi siamo al loro fianco”

Così l’associazione di categoria dedicherà quest’anno la Giornata della legalità a tutti i commercianti dell’isola vittime di usura. “Noi siamo al loro fianco – dice il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti -. La pandemia catalizza tutte le attenzioni, per l’emergenza non solo sanitaria, ma anche economica e sociale che ne scaturiscono. Ma tutte le problematiche salienti che regolano il nostro vivere civile e comunitario, a partire da quella della legalità, prerequisito perché un territorio si sviluppi in armonia, restano aperte e da affrontare”.

Analisi sull’usura al tempo del Covid

La giornata dedicata alle vittime di usura è in programma per il 20 aprile, tradizionale appuntamento di Confcommercio nazionale in sinergia con le associazioni regionali e territoriali. “Quest’anno – chiarisce Manenti – come già anticipato, sarà presentata un’analisi sull’usura al tempo del Covid e sugli effetti per le imprese”. Per l’occasione saranno chiamati in causa il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Come il Covid ha influito sull’usura

La Giornata della legalità si potrà seguire in streaming sul sito di Confcommercio a partire dalle 11. Obiettivo è promuovere e rafforzare la cultura della legalità come prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo. Questa volta, ovviamente, le analisi e le riflessioni non potranno non tener conto del fattore Covid, che ha contribuito a far crescere in modo particolare fenomeni come quello dell’usura nei confronti delle imprese. Proprio sul tema dell’usura, nel corso dei lavori, il direttore dell’Ufficio studi, Mariano Bella, presenterà un’analisi di Confcommercio.