Oggi la seduta

Si è svolta questa mattina, in modalità on line, la seduta della Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Palermo. All’ordine del giorno della seduta, convocata dal sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, e a cui hanno preso parte i sindaci dei comuni del territorio, l’approvazione del regolamento provvisorio e transitorio per il funzionamento della Conferenza Metropolitana.

Il regolamento provvisorio

Si tratta di un regolamento provvisorio che consentirà alla Conferenza di esercitare temporaneamente i poteri del Consiglio Metropolitano in materia di Bilancio e rendiconto. Il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, ha espresso “apprezzamento ai sindaci che hanno partecipato apportando miglioramenti e condiviso la proposta di regolamento, strumento di democrazia e partecipazione necessario per la operatività della Città Metropolitana restando in attesa da 8 anni delle definitive determinazioni regionali in tema di riforma degli enti intermedi”.

Cosa è la conferenza metropolitana

La Conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto. Su proposta del Consiglio metropolitano, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente.