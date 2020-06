sarà giudice contabile presso la corte dei conti

Il Dott. Giuseppe Vella, Segretario/direttore generale della Città Metropolitana di Palermo (dirigente del Ministero dell’Interno), da oggi 04 giugno 2020, lascia Palazzo Comitini, per svolgere il prestigioso incarico di Magistrato contabile, in seguito al superamento del concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con D.P. 19.07.2018 n. 52.

Il Sindaco della Città Metropolitana, Leoluca Orlando, provvederà alla nomina del nuovo Segretario Generale secondo le procedure di legge.

“Desidero esprimere grande apprezzamento al dr. Giuseppe Vella per la straordinaria professionalità e per il costante impegno in tutte le attività dispiegate durante il suo incarico di Segretario/Direttore Generale.

Mi preme sottolineare i positivi risultati conseguiti nel rafforzamento delle strutture, della organizzazione e della efficienza della Città Metropolitana.

Formulo al dr. Vella vivo compiacimento e cordialissimi auguri per il prestigioso incarico che si accinge a ricoprire” ha dichiarato Orlando.

Giuseppe Vella era stato scelto dal Sindaco Leoluca Orlando, per assumere l’incarico di Segretario/ direttore generale, prima presso il Comune, e in seguito presso la Città Metropolitana di Palermo, in cui ha prestato servizio dal 15 giugno 2018.

“Una Esperienza professionale, in stretta collaborazione con un Sindaco di notevole levatura, sotto il profilo umano, tecnico e politico – descrive così il prestigioso incarico rivestito, il dott. Giuseppe Vella. – una esperienza stimolante, formativa e che ha accresciuto, considerevolmente, il mio bagaglio umano e professionale. Mi troverò ora a svolgere il delicato ruolo di Giudice contabile, prestando servizio presso la Corte dei Conti, disponendo di un bagaglio umano e professionale acquisto, in tanti anni di onorata carriera, al vertice di importanti, complesse e delicate amministrazioni pubbliche. Bagaglio di esperienze che mi permetterà, sicuramente, di esercitare la nuova e delicata professione con equilibrio e neutralità”.

Giuseppe Vella, laureato in Giurisprudenza ed Economia, e con tre abilitazioni e diversi Master di II livello, tra cui quelli tenuti dalla LUISS, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, in tema di “Politiche di contrasto della corruzione e della criminalità organizzata “ e dalla SDA BOCCONI in tema di Management pubblico, “Academy dei Segretari“ , ha prestato servizio, quale segretario/direttore generale, in diversi enti locali dell’agrigentino nonché, per svariati anni, presso la ex Provincia di Agrigento, acquisendo la stima, dal punto di vista umano e professionale, di tanti Sindaci, dipendenti ed amministratori del territorio.

Autore di diverse pubblicazioni in diritto amministrativo, management pubblico e responsabilità, ha tenuto, nelle medesime materie, diversi corsi di formazione e ha presieduto svariati OIV e nuclei di valutazione dei Dirigenti.

Da Agrigento il Dott. Vella si è trasferito, in quanto scelto dal Sindaco Prof. Leoluca Orlando, per assumere il prestigioso e delicato incarico di Segretario/ direttore generale, prima presso il Comune e in seguito presso la Città Metropolitana di Palermo.