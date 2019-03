il m5s non parteciperà

“Visti gli ultimi accadimenti che hanno coinvolto il sindaco di Termini Imerese l’amministrazione tutta, si ritiene che un evento del genere ricada in un momento tutt’altro che opportuno e per tali ragioni il M5S non parteciperà alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al tenente dei carabinieri Marcello Filippo Di Stefano“.

Lo afferma il deputato regionale 5 stelle, Luigi Sunseri, in relazione all’evento programmato per domani dall’amministrazione Giunta in onore dell’alto ufficiale.

“Ringraziamo Di Stefano – dice Sunseri – per l’ottimo lavoro svolto e gli auguriamo le fortune che merita, immaginando il profondo imbarazzo che proverà nel vedersi conferire una tale onorificenza da chi è indagato per pesantissimi ed esecrabili reati. Per conto nostro, non possiamo non prendere le distanze da un’amministrazione, la cui immagine risulta compromessa”.