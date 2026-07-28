Nascono i coordinamenti di imprenditoria femminile e giovani

La riconferma di Francesca Costa alla guida di Confesercenti Palermo apre una nuova fase per l’associazione di categoria. Dopo l’assemblea elettiva, la sede provinciale ha ospitato la prima riunione degli organismi dirigenti, dedicata all’insediamento della nuova giunta provinciale e alla definizione delle principali cariche associative. Un passaggio formale ma strategico, che segna l’avvio operativo del nuovo mandato.

L’assemblea ha eletto Massimiliano Mangano vicepresidente vicario, mentre i vicepresidenti provinciali saranno Alessandro Cilano, Giuseppe Conti, Nadia Lo Medico, Marco Mineo e Doriana Ribaudo. Una squadra ampia, che punta a rappresentare in modo più articolato i diversi settori del commercio e dell’impresa palermitana.

La giunta provinciale e i coordinamenti

La giunta provinciale, organo esecutivo dell’associazione, sarà composta da Salvo Basile, Alessandro Cilano, Giuseppe Conti, Francesca Costa, Angelo Capitummino, Nadia Lo Medico, Vincenzo Lo Monte, Massimiliano Mangano, Marco Mineo, Doriana Ribaudo e Dario Traina. Una composizione che conferma la volontà di rafforzare la governance interna, con un equilibrio tra continuità e nuovi ingressi.

Durante la riunione sono stati inoltre costituiti due organismi destinati a diventare centrali nella strategia di Confesercenti Palermo: il coordinamento provinciale dell’imprenditoria femminile e quello dei giovani imprenditori. Due realtà che avranno il compito di promuovere la partecipazione attiva, valorizzare competenze e sostenere lo sviluppo delle imprese guidate da donne e giovani, settori che negli ultimi anni hanno mostrato una crescita significativa e una forte capacità di innovazione.

Il rafforzamento del tessuto imprenditoriale

L’obiettivo dichiarato è contribuire al rafforzamento del tessuto imprenditoriale del territorio, creando spazi di confronto e progettazione condivisa, con un’attenzione particolare alle esigenze delle micro e piccole imprese che rappresentano la struttura portante dell’economia palermitana.

Con l’insediamento della nuova giunta, Confesercenti Palermo avvia dunque una fase operativa che punta a consolidare la rappresentanza, ampliare i servizi e sostenere le imprese in un contesto economico complesso ma ricco di opportunità per chi investe in innovazione, formazione e reti territoriali.