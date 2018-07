A proposito delle code degli ultimi giorni

“Dopo la chiusura alle richieste on-line del foglio di disponibilità al lavoro è scoppiato un vero e proprio caos nell’unico centro per l’impiego di Palermo, inaccettabile per la quinta città d’Italia. Chiediamo al Governo Regionale di accreditare, per il rilascio di tale foglio, i Patronati come avveniva in precedenza, così da dare respiro alle attività esclusive del centro per l’impiego che ha già un notevole afflusso di utenza a causa del raggruppamento di più scadenze nell’imminente” dichiara così il Segretario Generale di Confintesa Palermo, Domenico Amato, in merito alle feroci code che si sono registrate negli ultimi giorni.