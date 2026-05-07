“Il dialogo e la collaborazione tra istituzioni e organizzazioni sindacali rappresentano un valore fondamentale per accompagnare la crescita economica della Sicilia e garantire tutele e opportunità ai lavoratori”. Lo ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, intervenendo al XIII Congresso regionale della UILTuCS Sicilia, ospitato alle Officine Sandron di Palermo. “Con la UILTuCS esiste da tempo un confronto serio, costante e improntato alla collaborazione – ha affermato Tamajo –. Credo fortemente nell’importanza del dialogo tra istituzioni, sindacato e imprese per affrontare insieme le sfide del mondo del lavoro e sostenere il tessuto produttivo della nostra regione, senza cedere ad allarmismi o a inutili terrorismi mediatici”.