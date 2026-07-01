Martedì 7 luglio, alle ore 11:00, il Magnisi Studio di Palermo ospiterà “Blue Sicily, il mare che innova”, il talk dedicato alla trasformazione digitale e sostenibile della pesca siciliana. L’iniziativa è promossa da Innovation Island in collaborazione con il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. Per registrarsi e partecipare, basta compilare il form presente in questa pagina.

Questo evento segna il debutto del format Connessioni Digitali nel settore dell’economia del mare. Si tratta di un dialogo guidato, senza presentazioni né video preregistrati, che mette a confronto protagonisti ed esperti che vivono il settore dall’interno, dalla gestione di politiche e fondi, al lavoro quotidiano per la valorizzazione della filiera ittica.

I protagonisti

La conversazione sarà condotta da Nino Amadore, giornalista con lunga esperienza sui temi dell’economia e dell’innovazione nel Mezzogiorno, affiancato dal Prof. Sebastiano Bavetta, economista dell’Università degli Studi di Palermo, che fornirà la cornice analitica al dialogo.

Parteciperanno quattro dirigenti del Dipartimento della Pesca Mediterranea, ciascuno portando una specifica competenza:

Giovanni Cucchiara , Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea, illustrerà l’architettura complessiva delle politiche regionali per la pesca, dalla programmazione FEAMPA ai risultati degli ultimi quattro anni.

, Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea, illustrerà l’architettura complessiva delle politiche regionali per la pesca, dalla programmazione FEAMPA ai risultati degli ultimi quattro anni. Donatella Manzo , Dirigente Responsabile del Servizio Acquacoltura e Interventi di Diversificazione della Pesca, presenterà le misure a sostegno dello sviluppo sostenibile dell’acquacoltura e le opportunità di diversificazione per le imprese ittiche, tra cui ittiturismo e pescaturismo, e i bandi FEAMPA attivi in questo ambito.

, Dirigente Responsabile del Servizio Acquacoltura e Interventi di Diversificazione della Pesca, presenterà le misure a sostegno dello sviluppo sostenibile dell’acquacoltura e le opportunità di diversificazione per le imprese ittiche, tra cui ittiturismo e pescaturismo, e i bandi FEAMPA attivi in questo ambito. Giacomo Tommaso Fascetto , Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazione Ittica e Interventi Strutturali della Pesca, esporrà lo stato della modernizzazione della filiera, dall’ammodernamento delle strutture produttive ai fondi impegnati per la trasformazione ittica in Sicilia.

, Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazione Ittica e Interventi Strutturali della Pesca, esporrà lo stato della modernizzazione della filiera, dall’ammodernamento delle strutture produttive ai fondi impegnati per la trasformazione ittica in Sicilia. Leonardo Catagnano, Dirigente Responsabile del Servizio Sviluppo Locale e Identità Culturale, illustrerà le strategie di valorizzazione del prodotto ittico siciliano, dalla promozione gastronomica al turismo esperienziale.

Tre temi per leggere la transizione del comparto

Il talk si articolerà attorno a tre nodi tematici: la trasformazione del mestiere del pescatore tra tradizione e logiche d’impresa; gli strumenti europei e regionali attualmente operativi, in particolare il FEAMPA 2021-2027 e le misure di diversificazione; le strategie per aumentare il valore della risorsa mare sul territorio, tra digitalizzazione, filiera corta e turismo esperienziale. Perché La sfida non è pescare di più, ma aumentare il valore della risorsa sul territorio.