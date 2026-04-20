Appuntamento martedì 21 aprile al Cre.Zi. Plus

Nuovo appuntamento con Connessioni Digitali, il format di Innovation Island che esplora il legame tra tecnologia, società e informazione. Protagonista dell’incontro sarà Riccardo Luna, tra le voci più autorevoli del giornalismo italiano sull’innovazione, atteso per una live interview aperta al pubblico.

L’incontro è in programma martedì 21 aprile alle ore 18 negli spazi di Cre.Zi. Plus, ai Cantieri Culturali alla Zisa. L’appuntamento si svilupperà come una educational interview guidata da Sebastiano Bavetta e Biagio Semilia, con al centro il libro «Qualcosa è andato storto» (Solferino, 2025), in cui Luna approfondisce le contraddizioni emerse nell’evoluzione di Internet.

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Dall’utopia della rete alla crisi degli algoritmi

Internet era stato immaginato come uno spazio di emancipazione e partecipazione, un’infrastruttura capace di ampliare diritti, conoscenza e connessioni.

Oggi, però, quel paradigma mostra evidenti fratture. Nel suo saggio, Luna ricostruisce il passaggio da quella visione originaria a uno scenario dominato da dinamiche più complesse:

algoritmi che alimentano la disinformazione;

che alimentano la disinformazione; piattaforme social trasformate in sistemi di polarizzazione;

trasformate in sistemi di polarizzazione; perdita progressiva di fiducia nei meccanismi digitali.

L’analisi non si limita alla critica. Il punto centrale è una domanda aperta: da dove ripartire? Una riflessione che evita nostalgie e cerca invece nuovi modelli per ripensare il ruolo del digitale nella società contemporanea.

Riccardo Luna porta in questo confronto un percorso professionale che attraversa alcune delle principali tappe dell’ecosistema tecnologico italiano ed europeo. È stato il primo direttore di Wired Italia, Digital Champion per l’Unione Europea e promotore di iniziative come Maker Faire Rome, Italian Tech Week e Venice Climate Week . Dal 2025 è editorialista del Corriere della Sera, continuando a contribuire al dibattito pubblico su innovazione, sostenibilità e trasformazione digitale.

Connessioni Digitali, uno spazio di dialogo e confronto

L’incontro del 21 aprile prosegue la nuova stagione di Connessioni Digitali, dopo il primo appuntamento insieme a Maurizio Carta.

Il format si conferma come spazio di analisi critica che costruisce occasioni di dialogo tra competenze diverse – accademiche, giornalistiche, imprenditoriali – per leggere interpretare i cambiamenti in atto.

Riccardo Luna sarà protagonista di due tappe: dopo Palermo, infatti, venerdì 24 aprile i riflettori si accenderanno negli spazi di Isola Catania (tutte le informazioni sono qui).