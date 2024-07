Oggi a Misilmeri il direttore dei lavori, l’ingegnere Giovanni Di Trapani, insieme al coordinatore della sicurezza, ingegnere Maurizio Di Trapani, innanzi al Sindaco Rosario Rizzolo, all’Assessore ai Lavori Pubblici, architetto Massimiliano Trapani e al responsabile dell’area 9 Lavori Pubblici, Accursio Sclafani, ha proceduto alla consegna dei lavori di Realizzazione dell’adduttrice da sorgente Risalajmi – nel tratto interno al centro urbano – all’impresa Itaca costruzioni soc. coop.

Il progetto

Il progetto finanziato con Delibera Cipess n. 1/2022 del 15/02/2022 per un importo di 1.800.000 euro circa consentirà il rinnovo dell’adduttrice idrica principale ricadente all’interno dell’asse viario del centro storico fino a ricongiungersi al collettore posto alle porte di Misilmeri in direzione Bolognetta.

Le raccomandazioni e la soddisfazione del sindaco Rosario Rizzolo

Durante la riunione, il Sindaco ha ribadito la necessità di avviare i lavori urgentemente e ha raccomandato, sia alla direzione dei lavori che all’impresa, che gli stessi si svolgano senza soluzione di continuità al fine di ridurre i disagi alla cittadinanza. “Sento la necessità di raccomandare all’azienda che i lavori vengano eseguiti nel modo più spedito possibile in modo da dare subito benefici alla mia Comunità. Questa è un ulteriore tassello che si va ad inserire nel piano di sviluppo previsto nel mio programma elettorale e che sto portando avanti. Colgo l’occasione per comunicare che siamo partiti anche con gli interventi di manutenzione nelle Scuole Misilmeresi che dovranno concludersi entro il mese di Agosto”.

I lavori contro la siccità

Avanza lo stato di realizzazione del Piano da venti milioni di euro per l’emergenza idrica in Sicilia: circa il 50 per cento delle opere previste è stato portato a termine o è già in corso di ultimazione. Nello specifico, il 17,31 per cento degli interventi è stato completato, il 30,77 per cento è in corso, per un altro 17,31 si stanno completando le procedure di affidamento mentre il 26,92 per cento è in fase di approvazione e presto sarà effettuata la consegna dei lavori. Questo ha permesso, a meno di un mese dall’approvazione del Piano da parte del dipartimento nazionale della Protezione civile, il recupero, in termini di litri al secondo, già del 50 per cento dell’apporto aggiuntivo previsto dal Piano; un ulteriore 20 per cento si aggiungerà con le opere completate entro la fine di luglio.

