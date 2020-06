I cantieri

Sono stati consegnati oggi i lavori stradali riguardanti la Ex Consortile 22 di Serra Monaco, strada che collega Resuttano con Petralia Sottana.

La strada Ex Consortile n.22 “Di Serra del Monaco” ha inizio in località Serra del Monaco, al bivio con la S.P 50 della Provincia di Caltanissetta e perviene sulla SP 19, sempre della Provincia di Caltanissetta, che collega Resuttano con Alimena, in prossimità dello svincolo autostradale di Resuttano sulla A/19.

Essa ha uno sviluppo complessivo di km 5,450 e ricade nel territorio di Petralia Sottana. I lavori riguarderanno il ponte, ubicato in prossimità del “Torrente Guardiola”, ed in particolare l’adeguamento strutturale delle spalle in muratura e dell’impalcato, nonché le opere di sovrastruttura stradale.

Il ponte è chiuso al transito ed attualmente si utilizza una bretella provvisoria in sostituzione. L’ammontare dei lavori è di € 560.000,00

Alla consegna erano presenti, oltre al Sindaco della Città Metropolitana Leoluca Orlando e al Capo Area Viabilità Salvatore Pampalone, il Vicesindaco di Petralia Sottana, Santi Inguaggiato, il Sindaco di Resuttano, Rosario Carezza e i rappresentanti di prestigiose aziende agricole locali.

“L’attività del personale e dei tecnici della Città Metropolitana ha confermato di essere regolare e produttiva anche in questo periodo emergenziale, per questo a tutti va il mio apprezzamento. L’Ente, in sinergia con le singole amministrazioni comunali conferma attraverso la consegna di questi lavori la ripresa del protagonismo della Città Metropolitana, che in questo caso specifico evidenzia l’attenzione alla mobilità di visitatori e operatori del settore agricolo e di quello turistico” ha sottolineato il Sindaco metropolitano Leoluca Orlando.