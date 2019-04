Il provvedimento contro Giovanni Geloso e Mimmo Russo

Secondo i finanzieri i consiglieri venivano assunti nelle società dei parenti e pagati dal Comune di Palermo.

Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha eseguito un decreto con il quale il gip del Tribunale di Palermo ha disposto il sequestro, anche per equivalente, di somme e valori fino a 200 mila euro nei confronti dell’ex consigliere comunale Giovanni Geloso e la sorella Antonia Geloso, e il consigliere in carica Girolamo Russo e Daniela Indelicato, accusati a vario titolo dei reati di truffa ai danni dello Stato e falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.

In base all’indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla procura, Giovanni Geloso e Mimmo Russo consiglieri comunali di Palermo dal 2012-2017, hanno simulato, con la complicità dei loro apparenti datori di lavoro, rispettivamente Antonia Geloso e Daniela Indelicato rapporti di lavoro dipendente al fine di ottenere rimborsi disposti dal Comune di Palermo ai sensi della legge regionale 30 del 23 dicembre 2000, per i giorni di assenza del servizio.

Nel dettaglio la somma indebitamente percepita quale ingiusto profitto ammonta a 59.938 euro per Giovanni Geloso e Antonia Geloso (periodo di riferimento gennaio 2015-febbraio 2016) e 135.937 euro per Girolamo Russo e Daniela Indelicato nel periodo di riferimento ottobre 2013-settembre 2015. Mimmo Russo è attualmente consigliere comunale del Comune di Palermo.

E’ stato eletto nella lista Palermo 2022 e passato nel gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, nonché membro della 2^ Commissione “Urbanistica e Lavori Pubblici”, Giovanni Geloso a Palazzo delle Aquile era entrato con l’Mpa poi è passato prima con Amo Palermo di Marianna Caronia e infine per approdare al Pd. Non è stato rieletto nell’attuale mandato.