I consiglieri passano a 4140 euro lordi al mese. Voto la prossima settimana

Il momento è giunto: arriva a Sala Martorana l’attesa delibera sugli aumenti dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. L’atto, firmato dalla dirigente Cettina Como, verrà varato dagli esponenti di Palazzo Comitini la prossima settimana. Un documento che allinea gli emolumenti dei rappresentanti cittadini ai valori forniti dall’ISTAT e alle principali città italiane. Dal giorno in cui verrà varata la delibera infatti, i consiglieri comunali percepiranno 195 euro per ogni seduta di Consiglio Comunale, fino ad un tetto massimo di 4140 euro lordi al mese. Aumenti che interesseranno anche i Consigli di Circoscrizione, dove i presidenti potranno percepire fino ad un tetto massimo di 3588 euro mensili. Cifra che si dimezza nel caso dei consiglieri di quartiere e che scende quindi a 1794 euro.

Si concretizza l’aumento del gettone di presenza

Una delibera figlia di un lungo percorso avviato all’Ars, con il subemendanto varato da Sala d’Ercole su richieste dell’Anci Sicilia e di una delegazione di consiglieri comunali. Atto formale a cui seguì, il 1 agosto, la nota con la quale il sindaco Roberto Lagalla ha chiesto di mettere in campo gli aumenti delle indennità non solo del primo cittadino, ma anche della Giunta, del Consiglio Comunale e di Circoscrizione. Manovra messa in campo dalla Giunta una settimana dopo e che vedrà scattare il piano in questione dal 1 settembre. Ma per il Consiglio Comunale era necessario un ulteriore passaggio d’aula, con la delibera appena consegnata nelle mani di Sala Martorana. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, il 21 agosto, ha trasmesso i verbali della Conferenza dei Capigruppo in cui è stato stabilito l’aumento del gettone di presenza nella misura del 100% rispetto a quello attualmente percepito, passando così ad una cifra di 195 euro lordi a seduta. Adesso, per rendere operativa questa volontà, basterà votare la delibera. Momento che, probabilmente, giungerà la prossima settimana, in modo da poter poi affrontare in aula il bilancio consuntivo 2022.

Quanto percepiranno consiglieri comunali e di circosrizione

Con riguardo alla cifra, nella bozza di delibera si legge che l’incremento del gettone di presenza viene determinato “nella misura del 100%”, con un “tetto massimo che ogni consigliere comunale può percepire mensilmente fissato a 4140 euro”. Altresì, viene stabilito che “in linea con quanto disposto dalla Giunta Comunale nel provvedimento già citato l’importo della indennità di funzione dei Presidenti di Circoscrizioni in 3.588 euro”. Una cifra calcolata nel 40% rispetto a quanto percepito dagli assessori. Infine, per i consiglieri di Circoscrizione, viene determinato il tetto massimo delle indennità nella misura del 50%, con un gettone di presenza fissato a 97,61 euro, fino ad un tetto massimo di 1794 euro.

Like this: Like Loading...