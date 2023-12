Maggioranza regge ma in ordine sparso. Si discute il bilancio consolidato

Il muro del centrodestra regge, anche se in un ordine sparso. Il Consiglio Comunale ha bocciato la mozione sull’autonomia differenziata. L’atto era stato firmato anche da alcuni esponenti della coalizione a sostegno del sindaco Roberto Lagalla. Fatto che aveva generato un certo imbarazzo fra le fila del centrodestra e sul quale si è palesata la dura presa di posizione di Fratelli d’Italia.

La linea dura di Lega e Fratelli d’Italia, astenuti i moderati

Proprio i meloniani hanno voluto oggi in aula una linea dura, con il voto contrario insieme ai due esponenti della Lega, ovvero Alessandro Anello e Sabrina Figuccia. Astenuti invece gli esponenti di Nuova DC, Lavoriamo per Palermo e Forza Italia, i cui esponenti firmatari della proposta non erano invece presenti in aula al momento del voto decisivo. Sfumature, differenze di visione che sembrano muoversi nella direzione di confermare alcuni confronti all’interno del centrodestra palermitano, ancora in attesa di trovare la quadra su atti ritenuti importanti dall’Amministrazione come il regolamento movida, ancora in attesa del varo definitivo.

Verso il voto del bilancio consolidato

Intanto, la seduta di Consiglio proseguirà adesso con la trattazione del bilancio consolidato. Atto che sbloccherà una nuova infornata d’assunzioni e la nomina, fra gli altri, del nuovo comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello. Sono presenti in aula alcuni rappresentanti delle società Partecipate del Comune di Palermo per illustrare l’andamento dei bilanci e per rispondere ad eventuali domande dei consiglieri comunali.

Cosa farà Carolina Varchi?

Un atto dopo il quale si attendono importanti risposte politiche. In estate infatti, il vicesindaco Carolina Varchi annunciò la volontà di volersi dimettere dall’incarico una volta completata la maratona dei documenti contabili nel 2023. E, in questo senso, il bilancio consolidato rappresenta l’ultimo miglio. Ciò al netto della futura trattazione della bozza di bilancio di previsione 24-26 varata dalla Giunta Comunale la scorsa settimana.

