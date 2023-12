Nervi tesi a Sala Martorana. Aula chiusa dopo mezzora

Momenti di follia in Consiglio Comunale. Se Roberto Lagalla ieri ha rimandato al mittente le accuse che parlavano di quartieri della città in versione Bronx, oggi il sindaco dovrà amettere che l’aula che vede protagonista la sua maggioranza si è praticamente trasformata in un far west. Seduta di fuoco a Palazzo Comitini, dove oggi gli esponenti dell’organo amministrativo della città si sono riuniti per analizzare le delibere all’ordine del giorno. Una seduta lampo chiuso dopo poco di mezzora, a causa della dura lite fra il capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo e il vicepresidente del Consiglio Giuseppe Mancuso. Nervoso, in particolare, l’esponente meloniano che, di fronte ad un mancato intervento d’aula concesso, è salito sui banchi del governo della città, inveendo contro il collega di coalizione.

Nervi tesi già dall’apertura

Una mission impossible già a partire dal numero di presenti. Tante le assenze in una maggioranza che fatica a trovare in aula un asse stabile per portare avanti gli atti dell’Amministrazione. Il numero ha traballato fin dai primi minuti di seduta. Alcuni presenti non erano convinti dei conti fatti dal segretario d’aula Maria Mandalà. Fra questi il capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo, apparso nervoso fin dai primi minuti di seduta. Critiche alle quali l’esponente della presidenza ha risposto in maniera piccata, perdendo il suo classico applombè da arbitro d’aula.”Sono un dirigente del Comune, non una responsabile di un asilo nido”.

Ma il peggio doveva ancora arrivare. Una volta aperti i lavori, lo stesso Giuseppe Milazzo ha chiesto di poter parlare al presidente in pectore Giuseppe Mancuso. L’esponente di Lavoriamo Per Palermo ha deciso invece di convocare i capigruppo al tavolo della presidenza per decidere il da farsi. Fatto che ha mandato su tutte le furie lo stesso Milazzo che prima ha inviato contro il collega di maggioranza e poi è letteralmente saltato sui banchi della Giunta prima e della presidenza poi. Una scena quasi irreale, condita del tanto scippo del microfono allo stesso Mancuso, il quale non ha potuto far altro che chiudere la seduta. Immagini davvero difficili da commentare. Chissà cosa dirà il sindaco. Di fronte ad un tale rodeo western, ci si aspetterà una reaizone immediata e decisa.

La dura nota delle opposizioni

Duro il commento delle opposizioni. I quattordici consiglieri di minoranza, in una nota congiunta auspicano l’intervento delle istituzioni comunali. “Chiediamo l’intervento del sindaco e del Prefetto di Palermo perché venga garantito il corretto funzionamento del Consiglio Comunale, interrotto oggi per uno scontro senza precedenti tra i consiglieri di maggioranza. Chiediamo anche la convocazione immediata del Consiglio alla presenza del Sindaco, perché chiarisca se è ancora in grado di proseguire nell’espletamento del proprio mandato, considerato che, di fatto, non ha più una coalizione che lo sostiene”.

“La profonda crisi della maggioranza, già evidenziata nelle sue numerose assenze – aggiungono -, ha trasformato l’aula del Consiglio comunale in un “campo di battaglia“, impedendo la trattazione di temi urgenti come la movida, la sicurezza, i servizi essenziali della città erogati dalle aziende partecipate e gli atti preliminari al bilancio. In questa turbolenta stagnazione, la Città è lasciata allo sbando senza alcuna risposta alle sue numerose esigenze. È compito delle istituzioni garantire l’agibilità democratica del Consiglio comunale nell’interesse della città di Palermo. Anche oggi come consiglieri di opposizione abbiamo garantito la nostra presenza in Aula nel tentativo di riportare un clima di buon senso e per adempiere al nostro dovere, ossia espletare il nostro mandato “con scrupolo e coscienza”, come recita il giuramento reso all’insediamento”.