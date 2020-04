Sono i controlli anti picnic a tenere banco nella giornata di oggi vigilia di Pasqua. la grande paura della Sicilia e del suo governo è che i piccoli passi di miglioramento fatti fino ad ora sul fronte del contenimento dell’epidemia Covid19 possano essere vanificati da comportamenti irresponsabili.

Ma il dato importante resta quello del contagio dal quale deriva qualsiasi ulteriore decisione e le cifre di oggi per la Sicilia sono molto importante.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 11 aprile), in merito all’emergenza Covid 19, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 33.787 (+2.631 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.364 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.001 persone (+34), 209 sono guarite (+22) e 154 decedute (+6).

Degli attuali 2.001 positivi, 620 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 58 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.381 (+44) sono in isolamento domiciliare.

L’attenzione continua ad essere concentrata su Villa Maria Eleonora dove è scoppiato un giallo sui numeri del contagio con differenze evidenti fra quanto comunicato dalla clinica e quanto formalizzato da regione e Asp vigilante. in ogni caso è indispensabile un intervento consistente e per questo la regione ha già disposto una ispezione per verificare la situazione e risalire a cosa è accaduto. Continua, poi, la vicenda Siracusa. Anche lì è arrivata una commissione d’inchiesta a partire dalla vicenda della morte del direttore del parco archeologico ma ci sono anche esposti in procura dai quali deriverà almeno una indagine sulle origini del contagio anche se l’Asp precisa che i positivi in provincia sono bassi per numero.

Sul fronte delle scelte politiche passi avanti per gli aiuti regionali a imprese e famiglie. La Sicilia ha pronta una finanziaria d’emergenza con interventi per alloggio, affitto, imprese e famiglie con prestiti per supportare il consumo e una serie di interventi anche per turismo e teatri.