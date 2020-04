Sarebbero 17 e non 22 i contagi da Covid19 a Villa Maria Eleonora Hospial di Palermo. Torna ad affermarlo l’azienda ospedaliera che contesta, con una nota ufficiale, le notizie diverse diffuse in queste ore. Non c’è alcun riferimento alla Regione siciliana ma la nota dell’ospedale indirettamente contesta anche la nota ufficiale con la quale la Regione ieri sera a tarda ora ha confermato che i positivi sono 22.

“La Direzione di Maria Eleonora Hospital di Palermo, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, a eseguito delle numerose inesattezze circolate da fonti non ufficiali – si legge in una nota dell’ospedale – rende noto lo stato attuale complessivo di pazienti e operatori:

Alle 13,30 di oggi sabato 11 aprile la situazione mostra, secondo la direzione ospedaliera, 14 pazienti positivi che sono stati trasferiti ieri verso centri Covid; 3 operatori sanitari, che sono risultati positivi, di cui 2 in isolamento domiciliare (già dal 7 aprile), sono stati trasferiti all’Hotel San Paolo. L’Ospedale, dunque, insiste sul numero di 17 positivi complessivamente contrariamente alle cifre ufficiali rese note dalla Regione ieri a tarda ora che parlano di 22 positivi.

“Attualmente – continua la nota -non sono più presenti in struttura pazienti o operatori positivi ai tamponi effettuati e di cui sono pervenuti i risultati. Inoltre 14 pazienti negativi sono stati dimessi con indicazione all’isolamento domiciliare”

All’interno della struttura, dicono dall’ospedale, ad oggi permangono 25 pazienti: 18 pazienti ricoverati, il cui risultato del tampone è negativo, degenti in aree già sottoposte a controllo e sanificazione; 7 pazienti ricoverati in attesa dei risultati dei tamponi effettuati già posti a suo tempo in area isolata. Questi ultimi, qualora risultassero negativi, saranno anch’essi dimessi.

Gli operatori sanitari con tampone negativo tornano a casa per poi riprendere la normale turnistica lavorativa.

In queste ore si si è iniziata la profonda igienizzazione e sanificazione di tutte le aree dell’Ospedale, a seguito della quale – effettuata ogni altra necessaria verifica sanitaria – riprenderà la normale attività anche di supporto ad ASP.

C’è, dunque, una discrasia fra i dati ufficiali della clinica e quelli della Regione. Ma qualcosa non torna rispetto anche ai numeri dei trasferimenti. Secondo altre notizie, infatti, sarebbero sei i trasferiti nell’albergo San Paolo Palace per la quarantena.

A prescindere da quest’ultimo dato che può essere considerato meno rilevante resta da capire se i positivi sono 17 o 22 visto che due diverse fonti ufficiali non coincidono. Forse anche per questo la Regione siciliana vuole vederci chiaro su quanto avvenuto e quanto sta accadendo

A prescindere dalle responsabilità c’è da fronteggiare una emergenza. Sono 149 i tamponi che sono stati effettuati a 54 pazienti e 150 tra fornitori e personale sanitario. In questa fase da controllare restano circa 350 persone considerando anche i parenti dei pazienti che sono venuti a contatto all’interno della clinica.