Ritorna a Chiostri e Cortili, la rassegna estiva della Camerata Polifonica Siciliana diretta artisticamente dal M° Giovanni Ferrauto e presieduta dal musicologo Aldo Mattina, uno dei più apprezzati bandoneonisti del panorama internazionale, già ospite della rassegna due anni fa, e che quest’anno eseguirà le versioni sinfoniche dei più famosi e amati tanghi.

Venerdì 12 giugno alle ore 20.30 a Catania, nel chiostro Santa Maria di Gesù, il bandoneonista Fabio Furia sarà protagonista del concerto “Contemporary Tango Night” insieme all’Orchestra Camerata Strumentale Siciliana diretta dal M° Giovanni Pompeo. Compositore, arrangiatore e interprete, Fabio Furia è considerato uno dei più grandi bandoneonisti europei contemporanei, con una carriera concertistica di respiro internazionale che lo ha portato ad esibirsi nei maggiori teatri e festival d’Europa. Fondatore dell’Accademia Italiana del Bandoneón, a lui si deve l’istituzione del primo corso accademico triennale di Bandoneón in Italia. Il programma della serata prevede l’esecuzione di brani che sono pietre miliari del tango, come Cuerdas con fueye di Alejandro Schwarz (uno dei più talentuosi chitarristi, compositori e arrangiatori del tango d’avanguardia contemporaneo) e Adios Nonino e Tristezas de un double A di Astor Piazzolla, uno dei musicisti più rivoluzionari del secolo passato che ha elevato il tango da “musica d’accompagnamento” a musica da sale da concerto.



Del più famoso tra i maestri argentini (la cui opera ancora oggi è linfa per le nuove generazioni di musicisti), verranno anche eseguite, da “Historie du Tango” nella libera trascrizione per archi di Giovanni Ferrauto, Bordel 1900, Café 1930 e Nightclub 1960. Completa il programma Clasico y moderno di Gustavo Beytelmann (pianista e compositore, maestro indiscusso del tango nuevo) e Lb Fantasy (su temi di Leonard Bernstein) di Giovanni Ferrauto.

Fabio Furia

“Contemporary Tango Night” si annuncia come un viaggio musicale travolgente in cui la passione di Buenos Aires incontrerà la maestosità dell’orchestra, e i più famosi tanghi risuoneranno in una veste potente e per certi versi inedita, grazie alla perfetta fusione tra l’anima viscerale del bandoneón solista e la ricchezza timbrica di archi, legni e ottoni. Chiostri e Cortili riserva ai docenti e agli studenti del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania un biglietto ridotto di 5 euro (previa prenotazione sul sito www.cpsmusic.com, posti limitati). Il festival aiuta a sostenere i progetti di solidarietà della parrocchia Santa Maria di Gesù.

Fabio Furia con l’Orchestra Camerata Strumentale Siciliana al Chiostro Santa Maria di Gesù di Catania

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20) Biglietteria online Ingresso unico: € 10, ridotto Conservatorio Vincenzo Bellini Catania € 5 (posti limitati, prenotazioni su www.cpsmusic.com).

Luogo: Chiostro di Santa Maria di Gesù, Piazza Santa Maria di Gesù, 19, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.