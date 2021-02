la proclamazione dei vincitori il 14 febbraio

Al via il contest online “Innamorarsi dell’arte”, ideato da Simona D’Angelo

Il contest prevede quattro categorie di partecipazione, da junior a senior

Il progetto vuole stimolare l’amore per lo sport, l’arte e la cultura, nonostante il blocco delle attività dovuto alla pandemia

Le informazioni per partecipare al contest

AICS Palermo (Associazione Italiana Cultura Sport) e la Piccola Accademia dei Talenti ASDC lanciano la 1° Edizione del contest online “Innamorarsi dell’arte”, ideato da Simona D’Angelo.

L’amore per lo sport e l’arte in un periodo difficile

“Il blocco delle attività socio ricreative e sportive – dicono gli organizzatori – ha rallentato le nostre attività ma non le nostre idee.

Il contest prende vita dalla necessità di avvicinarci e di stimolarci nuovamente, di ritornare ad apprezzare ciò che ci circonda.

Quale miglior mezzo dell’arte per esprimere l’AMORE verso lo sport, il teatro, la musica, etc. Contribuisci anche tu”.

Come si partecipa al contest

La partecipazione è gratuita.

E’ possibile scaricare il regolamento e la scheda di iscrizione al seguente link: https://tinyurl.com/rdax2mxu

“Leggi attentamente il regolamento – precisano gli organizzatori – e invia la tua scheda di iscrizione unitamente al file video, pdf o jpeg della tua candidatura tramite whatsapp al 327 681 8872. Hai tempo fino alle ore 16 del 12 febbraio”.

Le categorie di partecipazione e i settori di candidatura

Le categorie sono:

Junior (6-12 anni)

Teenager (13-16 anni)

Young (17-25 anni)

Senior (26 anni in poi)

Si può partecipare nei seguenti settori:

Spettacolo (Danza, Recitazione, Musica, Canto, Arte varia)

Letterario (Poesia, Racconto)

Arti figurative (Pittura, Disegno, Fotografia, Make Up Artist)

La giuria

Gli elaborati verranno valutati da una commissione composta da:

Simona D’Angelo, direttore artistico della Piccola Accademia dei Talenti, Regista Drammaturga e Coreografa.

Avv. Maria Giuseppa Cassenti, Presidente AICS Palermo

Angelo Sicilia, Regista

Claudio Di Gesù, conduttore della trasmissione Botta e Risposta

Massimo Benenato, Scrittore

Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio

Carlo Valenti, editore di Feel Rouge TV

La proclamazione dei vincitori sarà il 14 febbraio.

I vincitori per ogni categoria verranno premiati con una targa e un kit con materiale sportivo.