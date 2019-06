venerdì 14 giugno alle ore 19

A Palermo si presenta l’ultima fatica di Massimo Benenato, figlio dell’attore comico palermitano Franco Franchi. L’appuntamento è per venerdì 14 giugno alle ore 19, presso la sede dell’Associazione Gruppo Amici del Tempo Libero di via Pecori Giraldi, a Palermo in cui si volgerà la presentazione del romanzo “Sotto le stelle di Roma”. L’opera, edita da Spazio Cultura Edizioni, è il secondo romanzo scritto dall’autore ed inserito nella collana Spazio Narrativa; un’opera che spinge alla riflessione sui rapporti umani e sul significato più ampio della vita e dell’esistenza umana.

L’evento è inserito nell’ambito della rassegna cinematografica “Due Maschere Siciliane” organizzata in questi mesi dall’Associazione e dedicata a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che vedrà appunto l’ultimo dei sei appuntamenti a loro dedicati proprio al termine della presentazione del libro.

Si parte quindi alle 19 con la presentazione del romanzo moderata da Antonio Fiasconaro giornalista de “La Sicilia” che ha curato anche la prefazione del libro, a cui interverranno, oltre all’autore Massimo Benenato, anche Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e l’editore Nicola Macaione. A seguire, dopo un breve aperitivo, verrà proiettato il film “i due vigili” con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ultimo appuntamento ella rassegna cinematografica “Due Maschere Siciliane”.

L’iniziativa patrocinata dal Comune di Palermo e dalla Commissione Cultura della seconda circoscrizione è organizzata in collaborazione con il Museo delle Maschere dedicato ai due comici siciliani che entro l’anno nascerà a Palazzo Tarallo nel quartiere Ballarò, location assegnata dal Comune a tale iniziativa.