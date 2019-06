il 7 giugno al teatro zappalà di mondello

Venerdì 7 giugno alle ore 21 al teatro Vito Zappalà (in via Galatea, 6 –Mondello) si terrà lo spettacolo dedicato al duo comico italiano per eccellenza: Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Simboli della comicità popolare e burlesca, patrimonio del grande pubblico, la coppia d’oro è rimasta nel cuore degli italiani per la sua comicità spontanea, scanzonata, satirica, mai volgare.

E da un’idea di Fabrizio Favitta, grande estimatore dei due comici, la serata, presentata dalla giornalista Anna Cane, sarà un mix di musica e divertimento, con le coreografie di Loredana Carollo.

Sul palco si alterneranno il cantante pop lirico Gianluca Compagno, nipote di Franco Franchi, Alfred Costello, Lino Zinna il sosia di Domenico Modugno, Moreno Tarantino, Santa Costanza, la ballerina Roberta Molino. A far ridere il pubblico saranno Tony Biffi e Marco Flammini, i sosia ufficiali di Franco e Ciccio e Nino Ruggiero sosia di Totò. Ad accompagnare il pubblico durante il viaggio della vita dei due grandi comici sarà la voce narrante di Giuseppe Spataro. Ospite della serata l’attore palermitano Tony Sperandeo.