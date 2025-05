“Mi auguro che ora tu possa continuare a correre lassù.” È questo il messaggio colmo di affetto e commozione che tanti stanno rivolgendo ad Alessio Azzarello, giovane promessa dell’atletica siciliana, scomparso prematuramente all’età di 27 anni.

Una notizia che ha lasciato senza parole la comunità del podismo e tutti coloro che lo conoscevano. Alessio era un atleta serio, determinato, con un cuore grande e una passione autentica per la corsa. Solo pochi giorni fa aveva brillato alla Maratonina di Terrasini, conquistando un meritatissimo secondo posto, ulteriore testimonianza del suo talento e della sua dedizione.

I funerali si terranno domani alle ore 10, nella parrocchia Maria SS. di Pompei, nel quartiere Bonagia, dove Alessio viveva. Sarà il momento in cui familiari, amici e tanti compagni di corsa si stringeranno nel ricordo di un ragazzo speciale, che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Il tragico gesto

Il giovane si è tolto la vita nella mattinata di ieri, lanciandosi dal balcone della propria abitazione nel quartiere Bonagia, a Palermo. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e gli esperti della scientifica per svolgere i rilievi e chiarire quanto accaduto, che sembra purtroppo configurarsi come un gesto volontario.

Azzarello era un volto noto nelle competizioni su strada in tutta la regione. Lo scorso aprile aveva trionfato nella tappa palermitana del Vivicittà, confermando una forma brillante e una grande determinazione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità sportiva e tra tutti coloro che lo conoscevano e stimavano.

Servizi di ascolto per il disagio emotivo

In un momento così difficile, si ricorda che esistono servizi di ascolto e supporto per chi sta attraversando situazioni di disagio emotivo. A Palermo è attivo il progetto “Helpline-Telefono giallo”, promosso dall’Asp in collaborazione con l’associazione AFIPRES Marco Saura. Al numero verde 800.011110 rispondono operatori qualificati, tra cui psicologi, sociologi e terapisti, pronti ad accogliere richieste d’aiuto in modo riservato e professionale.