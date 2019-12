Iniziativa dell'associazione "Figli d'arte Cuticchio"

Prosegue il programma del mese di spettacoli tradizionali, cunti, serate speciali, mostre, incontri e videoproeizioni che il maestro Mimmo Cuticchio e l’associazione Figli d’Arte Cuticchio organizzano fino a lunedì 30 dicembre nella sede del Teatro dei Pupi e nel vicino Laboratorio di via Bara all’Olivella.

“Tra i sentieri dell’Opra”, realizzato grazie al sostegno dell’assessorato regionale dei Beni culturali, mette insieme gli spettacoli tradizionali, il cunto del maestro Mimmo Cuticchio e anche una nuova produzione “Alì Babà e i 40 ladroni” che riprende il percorso delle “Mille e una notte”, pensata da Cuticchio come una “serata speciale” per il pubblico dei bambini, ma non solo.

Ecco il programma di questa settimana: giovedì 12 dicembre alle 18 la videoproiezione con ingresso libero dedicata allo spettacolo “L’urlo del mostro”. Mimmo Cuticchio racconterà al pubblico lo spettacolo pensato per la grande scena, dove riveste il triplice ruolo di oprante-puparo, cuntista e attore, interpretando i personaggi di Ulisse, Polifemo e Demodoco, e sconvolgendo i canoni prospettici del Teatro di Pupi e di quello di prosa.

Nel fine settimana, invece, appuntamento con il terzo episodio della storia di Orlando: sabato 14 e domenica 15 dicembre alle 18,30 al Teatro dei Pupi va in scena “La pazzia di Orlando”. Orlando scopre che Angelica ama un altro, uno che non è un eroe ma è semplicemente bello, impazzisce e la sua pazzia è una furia violenta, dietro la quale non si intravede alcun spiraglio. Soltanto l’intervento del soprannaturale potrà guarirlo dall’incantesimo d’amore e dalla gelosia.

Fino al 30 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 13, è possibile visitare la mostra “Paladini e saraceni insieme per un Natale di pace” (Laboratorio di via Bara all’Olivella 48, ingresso libero). I pupi sono esposti senza spade in nome della pace.