Protesteranno restando in piazza anche a Natale. Lo annunciano i lavoratori della formazione professionale che hanno iscenato, a partire a lunedì’, la protesta degli invisibili.

Con il volo coperto da una maschera bianca a simboleggiare il ‘non avere più un volanni di volto pubblico riconoscibile’ gli invisibili contestano anni di promesse non mantenute, mancata applicazione delle norme regionali che li riguardano e dunque mancato riavvio al lavoro di molti operatori della formazione professione e degli sportelli multifunzionali.

Da lunedì 17 sono in piazza Indipendenza davanti la Presidenza della regione. Oggi è il terzo giorno di protesta e il silenzio che li riguarda li ha indotti ad annunciare, attrraverso il profilo facebook di Adriana Vitale, che resteranno in piazza a protestare anche nel giorno di Natale perchè “tanto non c’è Natale a casa” senza lavoro.

“Fino a quando non ci sarà una svolta significativa sulla nostra vertenza, staremo in presidio, anche per Natale -scrive proprio Vitale -. Tanto per noi non esiste il Natale, esiste solo la disperazione di una vita in frantumi”.

Nei giorni scorsi Adriana Vitale aveva anche indirizzato ben due lettere aperte al Ministro Luigi Di Maio