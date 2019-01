l'incontro oggi a roma

Oggi alle ore 17, nella sede della stampa estera di Roma, via dell’Umiltà 83c, Tobias Piller presidente della stampa estera in Italia, ha convocato la conferenza stampa “Contraddizioni all’antimafia di Palermo”.

Al 40Esimo giorno di digiuno di Enrico Colajanni, ex presidente dell’Associazione antiracket LiberoFuturo, uomo storico della lotta alla mafia siciliana, la Commissione Bicamerale Antimafia Nazionale ha deciso di dar udienza a Enrico e Nicola Clemenza, presidente di LiberoFuturo Castelvetrano (una tra le 4 associazioni colpite dalle interdittive) e attuale vicepresidente della rete NOMAFIE, già ascoltata ieri 15 gennaio a Palermo in Commissione antimafia regionale.

Colajanni dichiara: “Finalmente, come promesso, su sollecitazione di Piera Aiello e Michele Giarrusso, la Commissione Antimafia ci convoca. Speriamo in un approfondimento dell’argomento delle interdittive prefettizie che riguardano 4 associazioni del circuito LiberoFuturo, ma in generale auspichiamo una disanima sui poteri forti che talvolta travalicano, essi stessi, i limiti consentiti dalla legge”.