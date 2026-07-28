Sono 72.240, circa un terzo del totale nazionale, le lavoratrici e i lavoratori inquadrati con contratti “pirata”, quelli siglati con organizzazioni sindacali minoritarie prive di reale rappresentatività. Questi lavoratori hanno salari più bassi rispetto a quelli dei Contratti regolari sottoscritti dai sindacati confederali, meno diritti per quanto riguarda ad esempio, ferie, permessi, orari di lavoro, e in futuro avranno pensioni più basse.

Il dumping contrattuale e l’allarme Sicilia

Il dato è contenuto in un Report sul dumping contrattuale in Sicilia nei settori privati (agricoltura

esclusa) presentato oggi dalla Cgil regionale. “Il dumping- ha detto il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino- danneggia i lavoratori ma anche le imprese sane che devono fare fronte alla

concorrenza sleale di chi pensa di competere sul mercato abbassando il costo del lavoro. Questa è una visione miope- ha aggiunto- che non porta sviluppo e ripercuote i suoi effetti negativi sull’intera economia, a partire dai consumi”.

Illustrando i dati, il segretario confederale della Cgil, Francesco Lucchesi ha rilevato che “ il fenomeno che coinvolge l’8,3% dei lavoratori (1% è la media italiana) potrebbe apparire marginale, ma in realtà è significativo. Il suo impatto infatti cresce dove filiere, appalti e frammentazione del lavoro rendono il contratto una leva competitiva al ribasso”.

I contratti pirata nel terziario

La maggiore incidenza di contratti pirata si regista nel terziario e nei servizi, con 46.335 lavoratori coinvolti di 9.789 aziende. Nei settori istruzione/sanità e cultura sono coinvolti 8.012 lavoratori, tra

i meccanici 2.998. in edilizia 1.930 nei trasporti 1.305. Le percentuali parlano poi di 64,9% di contratti plurisettoriali, di una incidenza del 20,4% tra i tessili e del 16,6% tra i lavoratori del credito e delle assicurazioni. “I numeri- ha rilevato Lucchesi- raccontano ovviamente meglio delle percentuali l’impatto sulle persone.”

Anche il 20% in meno sullo stipendio

Lo studio della Cgil rivela un differenziale salariale rispetto ai contratti leader del 15-20%, che si traduce in un ammanco finale annuale in busta paga da 4.000 a 6.000 euro e un 30% di contributi non versati stimati sull’ammanco. “La differenza contrattuale, insomma- ha sottolineato Mannino- è anche un danno previdenziale”.

La Cgil ha poi esaminato in particolare alcuni settori, confrontando le retribuzioni a parità di mansione. E’ emerso che nella sanità e nel settore socio- assistenziale il vantaggio retributivo annuo con i contratti con le organizzazioni confederali è di circa 2.719 euro; nel turismo fino a 4.447 euro e nel commercio di 6.566 euro. Giocano un ruolo decisivo tredicesime e quattordicesime. Guardando alle singole province, Palermo e Catania registrano l’incidenza di contratti pirata più alta, avendo un tessuto economico in cui prevale il terziario. Enna registra il dato generale più basso ma contemporaneamente quello più alto nel settore tessile.

Contratti pirata fra le cause del “lavoro povero”

“La contrattazione pirata- ha osservato Mannino- è una ulteriore causa di lavoro povero in una regione dove precarietà, stagionalità, lavoro discontinuo determinano una situazione salariale critica, inferiore alle medie nazionali, coinvolgendo circa 400 mila lavoratori, la metà di chi

è impiegato nel settore privato. E’ una ulteriore dimostrazione della destrutturazione di interi settori, come il turismo e il commercio e della fragilità nel mercato del lavoro destinata a incidere

pesantemente sulle casse previdenziali col venire meno di una cifra stimabile in media in 110 milioni di euro l’anno”.

La distorsione del mercato a danno delle aziende sane

La Cgil non ha mancato di rilevare “il peso del dumping contrattuale sulle aziende sane e la distorsione che produce nel mercato”. Difendere i contratti leader, hanno rilevato Mannino e Lucchesi, è “difendere salario, dignità del lavoro e qualità dell’impresa”.

Per il sindacato “l’obiettivo è dunque rendere riconoscibile il contratto applicato e collegarlo ai controlli”, attraverso strumenti come il Durc, il Codice Cnel, la sincronizzazione delle banche dati per ridurre discrepanze ed elusioni, l’Unilav trasparente per consentire al lavoratore l’accesso diretto alle informazioni contrattuali. Se rendere visibile il Ccnl ai lavoratori e agevolare i controlli più determinare un passo avanti “in attesa delle novità che possono venire dalla trattativa in corso con le associazioni datoriali sulla rappresentatività- ha detto Mannino- la Regione potrebbe dare un

segnale, smettendo affidare appalti e contratti a chi fa dumping e vietando i contratti al ribasso in tutte le realtà che godono di finanziamenti pubblici, dalla sanità privata convenzionata ai servizi

alla persona”.