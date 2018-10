Incontro nei locali della Corte dei Conti tra il Presidente dell’Aran Sicilia, Accursio Gallo, i componenti del Comitato Direttivo e il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti, Luciana Savagnone.

Argomento in discussione, in via informale e in un’ ottica di costruttive relazioni istituzionali, il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro dei regionali 2016-2018.

“L’incontro è stato considerato proficuo da entrambe le parti – si legge in una nota a conferma del clima di prevalente collaborazione volto a dare impulso alla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo regionale di lavoro”.