E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo un nuovo avviso per l’erogazione del contributo straordinario una tantum alle vittime di racket, iniziativa che l’amministrazione comunale aveva già messo in campo lo scorso novembre nell’ambito delle azioni previste per il rilancio delle attività produttive e la valorizzazione del tessuto economico locale.

Le parole di Forzinetti

“Rispetto al budget iniziale assegnato per l’erogazione del contributo – dichiara l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti – sono pervenute istanze tali da non coprire l’intero plafond. E’ rimasta disponibile la somma di 35mila euro e, considerato che abbiamo ancora qualche giorno per espletare le procedure di selezione e impegnare la spesa entro il 31 dicembre del 2024, invitiamo gli imprenditori che hanno i requisiti alla massima partecipazione”.

Come a novembre, il contributo straordinario una tantum, pari a 5 mila euro a gravare sul bilancio dell’Ente 2024, sarà destinato alle vittime di richieste estorsive o di danneggiamenti posti in essere da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose. Nelle ipotesi di eccezionale gravità, identificate nella cessazione o trasferimento dell’attività economica, successive a una o più denunce presentate all’Autorità competente, il contributo straordinario sarà erogato nella misura pari a 10 mila euro, previo parere del tavolo tecnico permanente antiracket.

I requisiti

I requisiti per poter richiedere il contributo, i termini e le modalità di presentazione dell’istanza sono reperibili nell’avviso pubblico dell’Area Suap, disponibile sul sito istituzionale cliccando questo link.

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte compilando l’apposito modello “A” e inviate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: sviluppoeconomio@cert.comune.palermo.it entro e non oltre le ore 12.00 del 06/12/2024.

