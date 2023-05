La manifestazione si fermerà al Giardino Inglese. Esposto un dipinto satirico

“Fuori la mafia dallo Stato”: un coro ricorrente in ogni manifestazione in memoria delle vittime delle stragi. Non è stato diverso nemmeno oggi, quando il controcorteo, organizzato da diverse associazioni, dalla Cgil e dai comitati studenteschi di diversi istituti, hanno sfilato per le stradel centro di Palermo. Una lunga scia umana, composta da centinai di persone, che si è radunata presso la facoltà di Giurisprudenza intorno alle 15.30, per poi procedere su via Maqueda, via Ruggero Settimo e via Libertà. Corteo che si è fermato al Giardino Inglese, nonostant ela volontà degli organizzatori fosse quella di raggiungere l’albero Falcone.

Contestazione contro Lagalla e Cuffaro









Destinazione resa irragiungibile per motivi di ordine pubblico dalla Questura di Palermo. E non sono mancate le polemiche a distanza proprio contro la fondazione Falcone, accusata dai manifestanti di far partecipare alle celebrazioni solo “gente su invito”. Tanti i politici presi di mira: da Totò Cuffaro a Roberto Lagalla, passando per Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. Personaggi immortalati satiricamente in un dipinto esposto dai manifestanti in piazza Verdi e che ha seguito il corteo per l’intero percorso.

(in aggiornamento)