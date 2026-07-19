Non si ferma l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo, impegnati quotidianamente in servizi di contrasto alla criminalità comune e stradale all’interno del quartiere Zen. Il bilancio delle ultime ore fotografa una situazione di costante presidio che ha portato all’arresto e al deferimento in stato di libertà di tre giovani palermitani. Le operazioni dimostrano la costante attenzione delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili della città, dove il monitoraggio della circolazione stradale e il contrasto allo spaccio restano prioritari.

Sorvegliato speciale al volante senza patente

Nel corso di un servizio di pronto intervento, i militari del Nucleo radiomobile hanno arrestato un pregiudicato palermitano di 27 anni. L’indagato, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Da successivi accertamenti, l’uomo è risultato anche privo di patente di guida poiché mai conseguita. Per tale motivo, oltre all’arresto per la violazione della misura applicatagli, è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida senza patente. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per il ventisettenne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sequestro di droga e spaccio in strada

Parallelamente, i militari della stazione San Filippo Neri hanno deferito in stato di libertà un trentatreenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di un controllo personale su strada, è stato trovato in possesso di tredici dosi complessive tra cocaina e hashish, pronte per essere immesse nel mercato clandestino del quartiere.

Follia al posto di blocco tra minacce e danneggiamenti

Ancor più concitato è stato l’intervento di un’altra pattuglia del medesimo reparto che, durante un posto di controllo, ha fermato un ventottenne, già noto alle forze dell’ordine, alla guida di un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo. Alla richiesta dei documenti, è emerso che il giovane guidava senza aver mai conseguito la patente, una violazione già reiterata nel corso dell’ultimo biennio. Durante la contestazione dei verbali, il giovane è andato in escandescenza nel tentativo di bloccare l’operato dei militari: prima ha rivolto loro pesanti minacce e ingiurie, poi, in un estremo quanto disperato tentativo di evitare il sequestro, ha impugnato un cacciavite danneggiando violentemente la carrozzeria dell’auto. Il giovane è stato infine bloccato e deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Palermo con le pesanti accuse di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e guida senza patente reiterata nel biennio. Le attività di monitoraggio e prevenzione dei carabinieri nel quartiere Zen continueranno con la medesima intensità anche nei prossimi giorni, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole.