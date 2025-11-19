I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno denunciato tre palermitani tra cui una donna, di età compresa tra i 43 e i 48 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

I militari della Stazione di San Filippi Neri dopo aver predisposto un mirato servizio di osservazione, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa di una coppia di disoccupati, di 47 e 48 anni – l’uomo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La curiosità dei Carabinieri, è stata attirata dalla presenza di un dispositivo pos mobile di cui gli indagati non hanno potuto giustificare l’utilizzo.

La minuziosa perquisizione ha consentito ai tutori dell’ordine, di rinvenire nel mobile del soggiorno, un sacchetto in plastica contenente 15 grammi di cocaina in polvere, circa 4 grammi di crack in cristalli e 15 grammi di mannite. Quest’ultima’ utilizzata per il taglio dello stupefacente.

All’interno dell’appartamento oltre alla droga, è stato trovato vario materiale per il confezionamento delle dosi e 3 bilancini di precisione.

In altra attività svolta dai colleghi della Stazione di Uditore, predisposta con le stesse modalità operative del precedente servizio, è stato invece denunciato un palermitano di 43 anni che, senza alcun titolo autorizzativo, all’interno di una stanza adibita a ripostiglio deteneva diverse componenti di armi tra cui otturatori, spilli percussori e unghie estrattrici.