I carabinieri del comando provinciale di Palermo proseguiamo i servizi di controllo del territorio per contrastare la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un pattugliamento di routine in viale Michelangelo, una squadra del nucleo radiomobile ha fermato un 29enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha attirato l’attenzione dei militari perché camminava a piedi guardandosi attorno a più riprese, con l’evidente intento di verificare di non essere seguito.

La perquisizione e il controllo a casa

Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno trovato 3 involucri di hashish e 740 euro in contanti in banconote di vario taglio, somma di cui l’indagato non ha fornito giustificazioni. Il forte stato di agitazione mostrato dal fermato ha spinto i militari a perquisire anche la sua abitazione. Nell’appartamento è stato scoperto e sequestrato un ulteriore panetto di hashish da oltre 140 grammi, insieme ad altri 395 euro ritenuti possibile frutto dello spaccio.

La convalida del giudice

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo per il 29enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.