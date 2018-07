Le verifiche della Polizia Municipale

Gli agenti del Caep, il nucleo controllo attività produttive, hanno scoperto una discoteca abusiva in via dei Candelai, a Palermo.

I titolari sono stati denunciati per disturbo della quiete pubblica e multati di 6mila euro. Sono state sequestrate le apparecchiature musicali.

Nel locale c’erano 150 persone in circa 100 metri quadrati con musica dal vivo diffusa ad alto volume. In via Dante invece, gli agenti hanno contestato la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche senza autorizzazione al titolare di un pub che è stato multato.

Infine in cortile Vassallo, per la diffusione di musica ad alto volume, il titolare di un locale è stato denunciato all’autorità giudiziaria per disturbo della quiete pubblica e multato di 2mila euro.