>segnalazioni anche in via Perpignano dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sezione Controlli di Palermo hanno multato il gestore di una sala scommesse con una multa da 100 mila euro nel corso di controlli al contrasto del fenomeno dei giochi illegali.

In una sala giochi in via Torretta, nella borgata Sferracavallo, a Palermo erano collegate due postazioni per la raccolta delle scommesse, non conformi alla normativa di settore.

Oltre la multa è scattato il sequestro di tutti gli apparecchi.

In un centro scommesse in via Perpignano, invece, il gestore è stato segnalato alla questura poiché non autorizzato a svolgere tale attività.