Anche nelle scorse ore sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, così come previsto dalle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’operazione

In particolare, nella serata di ieri, i servizi interforze hanno interessato quell’ampio tratto del percorso della movida ed in particolare via Spinuzza, piazza Olivella, via bara all’Olivella e aree limitrofe, via Maqueda, Via Roma, Piazzetta Monteleone, via dell’Orologio e via Cavour, comprese le strade affluenti, tutti itinerari particolarmente frequentati da astanti e caratterizzati dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale.

L’obiettivo è stato, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità, attraverso la predisposizione di controlli amministrativi, il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento “Movida” comunale, per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di intrattenimento.

Nel corso delle operazioni sono state schierate aliquote di unità operative garantendo, attraverso il personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, ognuno per i settori di competenza, una significativa presenza sul territorio.

Le multe

Agli esercizi commerciali controllati, ben 6, sono state contestate: irregolarità riguardanti l’occupazione del suolo pubblico, la mancanza della perizia fonometrica per la strumentazione acustica, irregolarità con i Dehors, irregolarità riguardanti violazioni inerenti l’intrattenimento musicale. L’ammontare delle sanzioni per le violazioni elencate è superiore a 9.000,00 euro. Nel corso dei servizi, sono state identificate 260 persone e controllati 28 mezzi. I servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nelle prossime settimane, come sempre d’altronde è successo negli ultimi mesi da parte delle forze dell’ordine del capoluogo e provincia.

